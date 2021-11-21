我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

他考會計師 教材高如塔 網友吐槽：該去考建築師才對

綜合報導
一位日本網友祈求考會計師能順利合格，將曾唸過的書堆成一座高塔。（取材自推特）
一位日本網友祈求考會計師能順利合格，將曾唸過的書堆成一座高塔。（取材自推特）

在現代社會中，有一張好用的證照，甚至可能比學歷還更加珍貴。然而想考取熱門的證照資格可不容易，最近一位日本網友，就把他為考證照所做的「努力」，以一個特別的方式顯現。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「QLifecrisises」最近分享一張照片，畫面上有一座由成堆的資料、書籍疊成的高塔，最上頭則還有台計算機。而這些東西全都是QLifecrisises為了一拚會計師證照，經年累月準備的教材。

QLifecrisises表示，他在8月時參加日本會計師的測驗，結果將在11月19日公布。為了祈求能夠順利合格，才會突發奇想把這些東西疊成一座高塔。他說這些資料全部加起來超過200本，重達143公斤、高達216公分。而為了成功疊起來，他也是費了不少功夫。

由於過去數據來看，日本在2019年會計師的合格率僅有10.7％，2020年也只有10.1％，因此想要通過這道窄門絕非易事，自然需要研讀許多教材。

網友們見照紛紛表示「做這個真的很拚！祝你合格」、「真的是辛苦你了」、「把努力的回憶用這種方式顯現滿感人的」、「我之前考會計時也是很辛苦，合格的喜悅到現在都忘不了」、「見識到你有多認真在準備了」、「擺在最上面的是計算機嗎」、「努力方向錯了吧」、「你應該去考建築師才對吧」。

日本

上一則

美作家與雌海豚性交 相戀6個月後分手 牠自殺

下一則

加拿大卑詩省限制加油 搶救洪災後供應鏈

延伸閱讀

日本超級電腦富岳 連續4度勇奪世界4冠王

日本超級電腦富岳 連續4度勇奪世界4冠王
日本老鼠實驗 闡明失智症腦部發炎機制

日本老鼠實驗 闡明失智症腦部發炎機制
桌球／福原愛任球隊董事 新工作與江宏傑有關

桌球／福原愛任球隊董事 新工作與江宏傑有關
拜習會落幕 日外相：美中關係穩定對國際社會極其重要

拜習會落幕 日外相：美中關係穩定對國際社會極其重要

熱門新聞

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子(後)，14日跟夫婿小室圭(前)從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。（美聯社）

婆婆金錢糾紛解決 日本真子公主來美住年租金8.4萬豪宅

2021-11-14 02:30
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
小室圭(前)和真子(後)14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（Getty Images）

真子公主變平民 偕夫「雙飛紐約」展開新生活

2021-11-13 22:23
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
小室圭順利在返美前解決母親的金錢糾紛。（Getty Images）

塵埃落定 小室圭解決母親和前未婚夫的金錢糾紛

2021-11-13 09:40
派瑞當時發覺乘客的言行「相當可疑」，隨後找到機會下車並將炸彈客反鎖在車內，炸彈引爆後炸彈客當場身亡，而派瑞也受到波及。（取材自推特）

英國殤日恐攻 計程車司機察覺 將炸彈客鎖車內「自爆」

2021-11-16 02:30

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計