埃及大雷雨後毒群蠍入城 已螫死3人、逾450傷

BBC報導,埃及南部城市亞斯文(Aswan)在大雷雨過後,大量蠍子竄入街道和民宅,許多民眾被蠍子的毒針螫傷,已造成3人死亡、450多人受傷。

報導說,12日靠近尼羅河地區的雷雨和冰雹特別猛烈,蠍子通常在大雨後被沖進住城市街道,還有蛇也會受到驚擾。

SEVERE THUNDERSTORMS HIT ASWAN CITY, SOUTHERN EGYPT!



Severe thunderstorms caused deadly scorpion infestation in Aswan City.



3 people died from stings in the city as rain washes scorpions into streets.