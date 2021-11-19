埃及大雷雨後毒群蠍入城 已螫死3人、逾450傷

埃及是全球最致命毒蠍肥尾蠍的棲息地。圖為埃及肥尾蠍。（取自維基共享資源）

BBC報導，埃及南部城市亞斯文（Aswan）在大雷雨過後，大量蠍子竄入街道和民宅，許多民眾被蠍子的毒針螫傷，已造成3人死亡、450多人受傷。

報導說，12日靠近尼羅河地區的雷雨和冰雹特別猛烈，蠍子通常在大雨後被沖進住城市街道，還有蛇也會受到驚擾。

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🔴 EGYPT : SEVERE THUNDERSTORMS HIT ASWAN CITY, SOUTHERN EGYPT!



Severe thunderstorms caused deadly scorpion infestation in #Aswan City.



3 people died from stings in the city as rain washes scorpions into streets. #BreakingNews #Video #Thunderstorm #Scorpion pic.twitter.com/chtWTR1w9P — loveworld (@LoveWorld_Peopl) November 13, 2021

埃及衛生官員表示，當局已向靠近山區和沙漠的醫療場所提供更多抗蛇毒血清，並將正在為民眾打新冠度苗的醫生調派去治療被蠍子螫傷的患者。

埃及是全球最致命毒蠍肥尾蠍的棲息地，黑肥尾蠍的毒液可以在一個小時內致人於死，被螫傷者可能出現呼吸困難、肌肉 抽搐和異常頭部晃動等症狀。