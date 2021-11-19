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亞馬遜雨林鳥類10年體型縮水2% 專家：氣候變遷加速演化

編譯中心／綜合報導
受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜的鳥類體型變小，羽翼變長。(Getty Images)
受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜的鳥類體型變小，羽翼變長。(Getty Images)

最新研究顯示，受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜雨林的鳥類體型變小，羽翼變長。

發布於期刊「科學先端」（Science Advances）的研究報告指出，這些改變據信是為了因應營養和生理上的挑戰，尤其發生在亞馬遜雨林6月到11月的乾季期間。

生態學家伊里內克和同僚在40年的田野工作期間，分析超過1萬5000隻鳥類數據，發現自1980年代起，幾乎所有鳥類的體重都變輕。大多數鳥類的體重每10年平均減輕2%，這代表若某種鳥類在1980年代體重30公克，現在平均僅有27.6公克。

伊里內克說，理論上來說，在氣候暖化的情況下，體型較小更利於散熱，但羽翼變長這一點就有點難以解釋。「因此我們提出了『翼面負載』的假說。」

較長的羽翼，會降低體重與羽翼面積的比值，使得飛行更加省力，這與滑翔翼裝配狹長的機身、較長機翼，能更節省能源的原理類似。若體重與羽翼面積的比值較高，鳥類必須振翅更快才能停留在空中，會消耗更多能量，製造更多代謝熱。

伊里內克表示，兩者因素皆有可能，但「有證據顯示，演化可能在短時間內發生」。已知例子是非洲莫三比克的無牙母象愈來愈多，起因是人類在內戰期間殘忍盜獵。

亞馬遜 暖化

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