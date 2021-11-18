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英國推永續時尚 菇類菌絲穿上身

中央社
英國政府與時尚產業合作，日前在COP26期間9日於格拉斯哥開爾文格羅夫美術館舉行永續時尚展，現場展示以菌絲體為基底的皮革替代品及產品。（中央社）
英國政府與時尚產業合作，日前在COP26期間9日於格拉斯哥開爾文格羅夫美術館舉行永續時尚展，現場展示以菌絲體為基底的皮革替代品及產品。（中央社）

藉由創新科技，菌絲體、鳳梨纖維，以及樹葉等有機廢棄物都能化身為動物皮革替代品，海洋塑膠垃圾則可轉化為紡線。此外，「活的」特殊衣料不僅能吸收二氧化碳，還能釋出氧氣，相當於隨時隨地都在「碳中和」。

英國政府與時尚產業合作，日前在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）期間，於蘇格蘭格拉斯哥的開爾文格羅夫美術館（Kelvingrove Art Gallery and Museum）舉行時尚展，呈現時尚可如何促進環境與社會永續、循環經濟以及技術與材料革新。

英國「永續時尚」倡議者、名模繆思（Arizona Muse）6月在倫敦創立慈善組織DIRT，將在全球推動生物動力農法，並將成果應用於時裝、美妝、珠寶等。

在時尚圈闖蕩19年的她說，她有一天突然意識到時尚可對環境造成非常負面的影響，經過一番研究，她發現「治本」必須從「土壤」、人類對待土地的方式下手。她知道台灣有頗發達的生物動力農法技術，想對推動者表達感謝。

COP26時尚展除了匯集Burberry、Mulberry，以及Stella McCartney、Phoebe English、Mother of Pearl、Priya Ahluwalia等英國頂級奢侈品及設計師品牌，也納入Post Carbon Lab、Parley、Biophilica等技術材料開發公司。

其中，Phoebe English標榜只使用回收再製材料、就地取材與在地生產，Priya Ahluwalia擅於活用舊衣物，Helen Kirkum把舊鞋打掉重練，Stella McCartney則開發以菌絲體為基底的皮革替代品Mylo。

英國時裝協會（British Fashion Council）執行長拉許（Caroline Rush）致詞時說，時尚產業的每一個環節，包括原料、製程、運送、行銷等，都可為環境及社會帶來正面影響；產業不只要消極避免、更要主動解決問題。

她說，氣候變遷是挑戰，也是契機，它激發創新，並促使消費者「買得少、買得巧」；在此情況下，優質的英國時尚產品反而將更有競爭力。

英國政府與時尚產業合作，日前在COP26期間舉行永續時尚展，現場展示由樹葉等有機...
英國政府與時尚產業合作，日前在COP26期間舉行永續時尚展，現場展示由樹葉等有機廢棄物製成、可無限回收的皮革替代品。（中央社）

時尚 英國 COP26

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