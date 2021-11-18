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洪災救人 印度女警一肩扛起男傷患 萬人讚好

中央社
印度南部坦米爾那都省連日大雨釀成災情，一名女警赤腳扛起受傷昏迷男子送醫，過程被人錄影上傳網路暴紅。（取材自推特）
印度南部坦米爾那都省連日大雨釀成災情，一名女警赤腳扛起受傷昏迷男子送醫，過程被人錄影上傳網路暴紅。（取材自推特）

印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）連日大雨釀成災情，至少14人因水災喪命。日前一名女警赤腳扛起受傷昏迷男子送醫，過程被人錄影上傳網路，吸引4萬多次瀏覽因此暴紅。

受孟加拉灣低氣壓影響，坦米爾那都省過去兩週連日豪雨，加上水庫洩洪，使得大片地區成為水鄉澤國。當地媒體記者Sivapriyan E.T.B在推特分享一段女警救人的影片，只見女警把一名昏迷的男子扛到肩上，送上一輛三輪車，囑咐車夫把他戴到醫院，過程中多次向現場其他人喊說：「要盡全力救活他。」推文稱，這名女警名叫拉杰士瓦里（T. Rajeshwari）。

這則長約2分鐘的影片已有4萬多次瀏覽，並獲印度社群網站及多名網友轉傳。

女警事後接受印度媒體訪問時說，警局接到民眾電話，稱有人被倒下的樹幹擊中，倒地不起，民眾以為他已死亡。但她趕到後發現男子仍有氣息，於是趕緊送醫。

她不久後也趕到醫院，得知男子已脫離險境休養中。她告訴男子的母親不要擔心，警方會協助他們。

印度媒體也報導，這名女警在2018年曾帶領一個小組，調查11歲女童遭10數人侵犯的案件，為女童爭取公道。

印度 社群網站 推特

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