存活率低於1% 比iPad輕 阿拉巴馬21周早產兒破世界紀錄

美國阿拉巴馬州伯明罕一名男嬰明斯僅21周又1天大就出生，成為金氏世界紀錄認證世界上存活下來的最早產兒。左圖為明斯剛出生不久，右圖為約1歲大的明斯。（取材自推特）

英國BBC報導，美國阿拉巴馬州 伯明罕一名男嬰明斯（Curtis Means）僅21周又1天大就出生，體重僅420克，比一台平板電腦iPad還輕。醫生甚至表示明斯的存活率不到1%，但奇蹟發生了，明斯成功活下來，成為金氏世界紀錄認證世界上存活下來的最早產嬰兒。

美國婦產科醫師學會指出，「嬰兒足月生產」應該是39周至40周又6天。明斯的母親蜜雪兒 ．巴特勒（Michelle Butler）去年7月4日美國國慶就生下雙胞胎兄妹克阿斯雅和明斯，他們當時只有21周又1天大，比預產期早了約5個月。但克阿斯雅不幸夭折，醫生也說明斯存活率不到1%，將他送進加護病房。

明斯終於在三個月後脫離呼吸器，並在今年4月出院。治療師目前正協助他學習呼吸和用嘴吃飯。目前明斯已經一歲又四個月大，雖然依舊需要使用氧氣療法和灌食，但醫生表示他身體健康。

阿拉巴馬大學新生兒科學家希姆斯（Brian Sims）告訴金氏世界紀錄：「我從業近20年，從未看過其他和明斯一樣小的孩子，生命力像他一樣強。明斯或許有過人之處。」

明斯比前一個紀錄保持人、去年6月出生的哈金森早出生24小時。明尼蘇達州的哈金森當時僅21周又2天大出生，醫生也宣判他「存活率為0」，但最後仍幸運存活。