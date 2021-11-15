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地心入口？ 太平洋上「神祕黑洞」 真面目曝光

綜合報導
網友在google 地圖上發現一個神祕黑洞，引起網路熱議。（翻攝自google地圖）
網友在google 地圖上發現一個神祕黑洞，引起網路熱議。（翻攝自google地圖）

海面上冒出黑洞？近日有網友在搜尋Google地圖時，意外發現太平洋上有一個三角形「神祕黑洞」，乍看宛如美劇「LOST檔案」中通往地心的入口，卻因始終找不到確切地名，便將照片PO上網，意外掀起各國鄉民熱議，還有知情網友公布其「真實位置」。

綜合媒體報導，暱稱「Kokoblocks 」的網友在Reddit論壇發問，表示在Google地圖中看到一詭異的「神祕黑洞」，因黑洞的外觀相當詭異，也不像一座島嶼，讓他相當好奇這個神祕黑洞的廬山真面目。

因Google過去經常將軍事基地或監獄等敏感地點進行「模糊處理」，避免洩漏位置與結構，部分網友猜測，當地可能有座祕密軍事基地或相關設施。也有自稱是學者的網友表示，可能是地下火山噴發的熔岩，掩蓋了整座島嶼後，才讓表面看似是一片黑色的。

據「Business Insider」報導，有專家提出解答，表示地圖中的詭異「神祕黑洞」，其實是太平洋島國吉里巴斯（Republic of Kiribati）的無人環礁，名稱為「東方號島」（Vostok Island），屬於萊恩群島（Line Islands）的一部份。而會在地圖上呈現黑色，則是因環礁上茂密的原始叢林，實際上是非常深的綠色，但透過Google地圖俯瞰才呈現黑色。

「東方號島」位於弗林特島（Flint Islands）西北方158公里處，面積約0.24平方公里，最高點海拔高度5公尺，座標為10.06°S，152.31°W，島嶼在西元1820年由俄羅斯探險家 法比安將軍（Fabian Gottlieb von Bellingshausen ）首次發現後，便以他乘坐的海軍戰艦「東方號」（Vostok）命名該島，島上至今無人類居住的紀錄。

有指黑洞應是距離澳洲2280公里的無人環礁「Vostok」。（維基百科）
有指黑洞應是距離澳洲2280公里的無人環礁「Vostok」。（維基百科）

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