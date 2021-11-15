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火星人轉世？ 俄天才揭「人面獅身像」藏人類重大祕密

聯合新聞網
埃及的人面獅身像。（路透資料照片）
埃及的人面獅身像。（路透資料照片）

俄羅斯24歲男性基普里亞諾維奇（Boriska Kipriyanovich）從小就以非凡智商讓科學家印象深刻，他自稱前世是火星人，還說人類的命運藏在人面獅身像裡。

基普里亞諾維奇說他「重生」到地球拯救人類之前，與「同胞」一起住在紅色火星上，還曾擔任火星太空船艦長，飛到古埃及與當地人密切交流。基普里亞諾維奇並表示，當人們解開藏在人面獅身像「耳朵後」的祕密，人類的生活會產生變化。

基普里亞諾維奇指出兩組物種的戰爭摧毀了他的星球，包括他在內的少數同胞在建造保護小屋和製造新武器後，一起在地球上重生，以拯救人類免於相同命運。

基普里亞諾維奇透露，許多火星人會在35歲時停止變老，他們個子很高，有很高明的技藝，能夠在星際間旅行。

基普里亞諾維奇表示，火星同胞靠二氧化碳呼吸，所以如果來到地球，就必須攜帶二氧化碳才能生存。

基普里亞諾維奇的母親說他兩周大時就靠自身力量抬起頭，醫生則指他在幾個月大就開始說話，一歲半時候會閱讀和繪畫。幼稚園老師也對他寫作、語言天賦和超強記憶力感到震驚。

他的父母從未教他行星系統知識，但他經常談論火星、外星文明和太空奇觀。研究人員形容他是非常害羞的年輕人，智商高於平均水平。

英國知名物理學家史蒂芬·霍金（Stephen William Hawking）生前也曾公開讚揚基普里亞諾維奇的宇宙知識，表示無論他是否來自火星，他對宇宙和天文學的知識超乎想像，「不應該忽視他的預言」。

俄羅斯青年基普里亞諾維奇自曝前世是火星人。（翻攝自YouTube）
俄羅斯青年基普里亞諾維奇自曝前世是火星人。（翻攝自YouTube）

火星 太空 俄羅斯

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