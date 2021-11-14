我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

女童患恐食症 10年來只吃雞塊 催眠治療後可吃下新食物

綜合報導

小朋友挑食常讓大人感到頭痛，但你有想過挑食是一種疾病嗎？英國威爾特郡斯文敦鎮的一名11歲女孩潔西卡（Jessica Thompson），自從18個月大時，就只吃雞塊，並拒絕嘗試新的食物。直到她媽媽帶潔西卡看醫生時，才發現潔西卡患有食物恐懼症──迴避或限制性食物攝入障礙（ARFID）。

根據英國「每日郵報」報導，潔西卡的母親茱莉婭（Julia Cain）表示，過往潔西卡嘗試吃其他食物，但總是失敗，並只吃嬰兒時期吃過的食物，例如雞塊。有時候，潔西卡的三、四頓膳食中會有薯條，但通常不會全部吃完，而帶去學校的便當只有一塊麵包，其他什麼都沒有。

茱莉婭指出，他們一家人從未一起享用過聖誕大餐，因為潔西卡完全拒絕嘗試；許多人說，「長大後問題就會改善」、「讓她肚子餓，餓了自然會吃其他食物」，但潔西卡寧願挨餓也不會進食。

茱莉婭曾帶潔西卡看過很多醫生，但都診斷為「太挑剔」而已。直到潔西卡遇到催眠治療師大衛（David Kilmurry），才診斷潔西卡罹患ARFID。在看診的三周內，大衛會在潔西卡進食前播放舒壓的音樂，至今她已經能嘗試新的食物，也能吃下完整一盤、並能吃下24種新的食物，「雖然還不能接受所有的食物，但對她來說已經是一個很大的進步」。茱莉婭表示，十年以來第一次終於能一家人一起吃飯，享用美食

催眠治療師大衛指出，許多人不了解ARFID，認為只是對食物挑剔的表現而已，但其實患者像潔西卡會有不舒服、焦慮、昏昏欲睡的症狀。ARFID患者要嘗試新的食物，身體反應就會如同恐懼一樣，會作嘔或嘔吐。

而針對ARFID的研究甚少，許多家長常誤以為是挑食。前期徵兆包括嗅覺、味覺高度敏感，或過敏反應、被食物噎到等，更嚴重的話會引起身心理疾病，如憂鬱症、飲食失調、缺乏維他命、視力退化等。值得注意的是，ARFID的病症較為複雜，既不是厭食症，也不是暴食症。

英國 美食 過敏

上一則

白俄邊界難民危機 拜登、賀錦麗關切 俄切割施壓歐盟

下一則

英吉利海峽單日千人偷渡 英批法沒盡力阻擋 關係恐惡化

延伸閱讀

只吃雞塊不是挑食？11歲女童原來患了「這種病」

只吃雞塊不是挑食？11歲女童原來患了「這種病」
民眾杜拜世博會上大排長龍 只為品嚐這種沙國雞塊

民眾杜拜世博會上大排長龍 只為品嚐這種沙國雞塊
漢堡王售無肉漢堡繼續推出無肉雞塊

漢堡王售無肉漢堡繼續推出無肉雞塊
認罪在內華達州殺4人 薩爾瓦多男子將囚終身

認罪在內華達州殺4人 薩爾瓦多男子將囚終身

熱門新聞

梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
巴丟草個展的其中一幅作品為習近平獵殺小熊維尼。(取材自推特)

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

2021-11-12 23:07
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機