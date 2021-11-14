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「照著他的模樣做的」 NHK主播男主播 撞臉千年原始人

綜合報導
日本男主播加藤向陽（左）被指和原始人「彌生人」（右）外貌幾乎一模一樣。（影片截圖）
日本男主播加藤向陽（左）被指和原始人「彌生人」（右）外貌幾乎一模一樣。（影片截圖）

你有沒有想像過自己的祖先到底是什麼樣子？早前日本鳥取縣的青谷上寺地遺跡發掘出約1800年前的人類頭骨，考古學家推斷是屬於西元前300年前移居到日本列島的「彌生人」，並利用DNA和最新技術復原頭骨主人的五官，發現他的樣貌特徵居然非常符合現代日本人！

香港01報導，最近有人發現NHK一位男主播和這名原始人長得異常相似，他更親身採訪及報導這則新聞，場面爆笑，網友更直呼「太似了，傻傻分不清」，成為近期討論熱話。

日本於1998年開始調查鳥取縣的「青谷上寺地遺跡」，專家在考古期間發掘了超過100具「彌生人」的骸骨化石，有些更包含大腦，資料非常珍貴。當中一個名為「第8頭蓋骨」屬於一名生活在彌生時代後期（約1800年前）的男性，他的頭骨擁有保存狀態良好的DNA，於是專家決定利用科技復原該名原始人的五官和外貌，包括皮膚和毛髮。

遺跡的觀光發展部門最近公開了該名原始人的外貌，還策劃了一項奇怪的活動，邀請和「他」長得最相似的人到當地參觀，10名入圍參加者將會獲得豐富獎品。

活動消息一傳出，NHK電視台男主播加藤向陽便被大量網友熱烈「提名」。不少人表示看到復原「彌生人」時，腦海便立即聯想到加藤主播，簡直就是照著他的模樣做出來的蠟像！最搞笑的是，電視台知道這件事後，立即派出加藤到鳥取縣實地採訪和進行報導！

加藤主播親臨現場和「彌生人」初次見面，當負責人看到加藤主播的時候，表現非常驚訝，感嘆「真的好像啊」，加藤主播很錯愕：「真的像嗎？」

主播決定當場換上一樣的衣服和髮型，簡直就是照著他的模樣做出來的蠟像，兩個人的外貌幾乎一模一樣，路過參觀的大媽也指著說：「真的好像啊」

由於加藤主播實在與復原「彌生人」太過相似，有網友笑指「不用比賽了，直接給他頒獎吧」，又有人認為這名彌生人很大機會是加藤的直屬祖先。

日本 DNA 觀光

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