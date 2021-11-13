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智利沙漠每年棄置4萬噸二手衣 快時尚成污染禍首

綜合報導
每年約有5萬9000噸的舊衣飾會運抵智利北部阿托荷斯皮其歐免稅區的伊基克港。圖為委內瑞拉移民婦女在智利伊基克郊區垃圾堆裡尋找衣服。（Getty Images）
每年約有5萬9000噸的舊衣飾會運抵智利北部阿托荷斯皮其歐免稅區的伊基克港。圖為委內瑞拉移民婦女在智利伊基克郊區垃圾堆裡尋找衣服。（Getty Images）

全球貨品供銷正受疫後供應鏈問題衝擊，但在智利北部阿塔卡瑪沙漠，包含聖誕毛衣、雪靴在內的棄置二手衣飾卻堆積成山，這些快時尚衣飾嚴重污染環境。

法新社報導，快時尚帶來的極端消費主義讓智利社會飽受衝擊，包括少得可憐的低薪與童工問題已為人所熟知，但對當地環境也帶來嚴重負面影響，外界卻知之甚少。

智利長年以來都是二手與滯銷快時尚服飾的集散中心。由中國、孟加拉製造的衣飾銷往歐、亞與美國後，最終輾轉流入智利，再找機會重新賣到拉丁美洲。

每年約有5萬9000噸的舊衣飾會運抵智利北部阿托荷斯皮其歐（Alto Hospicio）免稅區的伊基克（Iquique）港，來自南方1800公里、首都聖地牙哥的服飾商會購入一些，另有很多會被走私到其他拉美國家。

但每年仍至少有3萬9000噸的衣飾乏人問津，被丟向有世界最乾燥沙漠之稱的阿塔卡瑪（Atacama）沙漠。

開設以棄置舊衣製作絕緣板公司的薩佩達說：「問題在於衣飾沒法生物分解且含化學製品，城市裡的掩埋場不收。」後來竟越來越多棄置衣物被丟到沙漠。

根據一份2019年的聯合國報告，全球服裝製品量在2000到2014年間翻倍，衣飾產品耗費用水站全球的20%，製造衣服與鞋子的產業占全球溫室氣體排放的8%，而每秒則有相當於一部垃圾車運載量的紡織品被送去掩埋或焚化。

棄置衣物、鞋帽無論堆積於開放空間或埋入地下都會污染環境，釋出污染物進入空氣或下水道裡。由於目前的衣飾不是合成就是添加化工品，在自然環境分解恐需200年，且毒性與廢輪胎或塑膠不相上下。

智利「Ecotex 」利用回收衣製成的紗線。（Getty Images）
智利「Ecotex 」利用回收衣製成的紗線。（Getty Images）

不過，這樣的情況有了改變，開回收童裝商店的赫納亞在前年成立「Ecocitex」，利用廢棄紡織品和服裝來製造紗線，該過程既不使用水也不使用化學品。

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