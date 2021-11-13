披衣菌悄侵襲 澳洲無尾熊陷絕種危機

澳洲國寶無尾熊。（路透）

宛如隱形殺手的披衣菌正悄無聲息地侵襲澳洲 國寶無尾熊，野生動物專家表示，這類威脅恐使澳洲大範圍地區的無尾熊面臨絕種危機。

CNN報導，披衣菌是一種經由性傳播的病菌，每年在全球感染超過1億人，若不及時治療，可能導致人類不孕。

感染披衣菌的無尾熊可能失明或生殖道出現疼痛囊腫，恐導致不孕甚至死亡。

更糟糕的是，用來治療這種疾病的抗生素會破壞無尾熊脆弱的腸道菌群，影響牠們消化主食尤加利葉的能力，導致部分無尾熊即便在治癒後也可能餓死。

披衣菌感染的傳播速度相當快。雪梨大學獸醫病理學教授克羅肯伯格說，2008年，新南威爾斯省東北部鄉鎮岡尼達無尾熊群中的披衣菌感染率「非常非常低」，僅約10%。然而到了2015年，感染率已上升至60%，現在則有大約85%的無尾熊感染了披衣菌。

他說，不孕導致無尾熊無法繁衍下一代，「幾乎每隻感染披衣菌的雌熊會在一年內變得不孕，最多兩年，即使牠們存活下來，也無法繁殖後代」。

專家說，這類情況正在澳洲各地的無尾熊群中上演，使得這個原已深受野火惡化、砍伐森林導致棲地喪失等威脅的物種面臨更多生存難關。

科學家正在試驗對抗披衣菌的疫苗 ，來保護無尾熊。

無尾熊在「國際自然保育聯盟」瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List）被列為「易危」。國際自然保育聯盟表示，目前還有10萬到50萬隻野生無尾熊，但非營利組織澳洲無尾熊基金會估計，只剩不到5萬8000頭。

澳洲2019年經歷災難性的森林野火，有近30億隻澳洲本土動物受到衝擊，超過6萬隻無尾熊在大火中喪命、受傷或流離失所。

澳洲政府正在為無尾熊起草國家復育計畫（National Recovery Plan），將於今年12月審查，可能在2022年成為法律。澳洲無尾熊基金會執行長塔芭特（Deborah Tabart）說，各界還得付出更多努力，否則無尾熊恐將在三代內滅絕。