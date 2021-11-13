我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

有緣 黑貓、黃貓一見鍾情 兩年後甜蜜住一起

綜合報導
一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。（取材自抖音）
一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。（取材自抖音）

自然中不只人有感情，更有許許多多的動物，會展現出他們富含情感的那一面。最近一則海外社群網站上的貓咪愛情故事，就打動了許多人。

根據「grape」報導，一位網友「sirnickfury」飼養了一隻黑貓「Nick」，這隻黑貓平常背上裝著一對黑色翅膀，非常逗趣可愛。

@sirnickfury

Caturday love ##blackcat ##gingercat ##catwithwings ##relationshipgoals ##fyp ##gothboy ##dragon

♬ La Vie En Rose - Emily Watts

來源：抖音

兩年前的某天，Nick在散步時，遇到一隻住在附近的母黃貓。Nick很快就對這隻黃貓一見鍾情，而黃貓雖然一開始對Nick抱持警戒姿態，但因為好奇Nick身上的翅膀，於是也開始接近牠。兩隻貓就這麼情投意合，經常玩在一起。

後來，黃貓的主人因為健康上的理由必須搬家，而打算將黃貓送到相關單位認養。收到消息的Sirnickfury，於是趕快聯絡對方，希望能讓他來領養黃貓。於是兩隻相愛的貓咪，就在相遇的兩年後，終於可以住在同一個屋簷下。

社群網站 抖音

上一則

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

下一則

緬甸控煽動罪 網媒美籍編輯遭判11年

延伸閱讀

影／伴侶差點要送養…黑貓一見鍾情2年 終有幸福結局

影／伴侶差點要送養…黑貓一見鍾情2年 終有幸福結局
全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女
封面故事／抖音可別玩過頭 當心青少年抖個不停

封面故事／抖音可別玩過頭 當心青少年抖個不停

華府Popeye炸雞店關門 送貨員抖音揭廚房老鼠橫行

華府Popeye炸雞店關門 送貨員抖音揭廚房老鼠橫行

熱門新聞

英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
德國畫報日前爆料，泰國國王瓦吉拉隆功闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴賓狗伴駕。(Getty Images)

泰王大陣仗「返德國」250人、30隻貴賓狗護駕

2021-11-12 03:06
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
澳洲前總理基廷10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利益」，並淡化中國武統的前景。路透/AAP

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲重要利益

2021-11-10 06:56

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉