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巧合？ 加拿大山友頻傳失蹤 登山照赫見詭異女子

綜合報導
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去加拿大安大略省登達士峰（Dundas Peak）旅行的照片，卻發現照片中除了她朋友的表弟外，背景更出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影，令她感到相當震驚。

照片一出，掀起網友們熱烈討論。對此，照片中的男子解釋道：「你可能會認為那是名勇敢的山友……，但相信我，人影所在之處是沒有任何路徑可以抵達的。」

然而最令人毛骨悚然的是，Reddit上的網友們表示，據當地相關局處指出近日在登達士峰失蹤的人數急劇上升，其中大多數人未被尋獲，引起網友們瘋狂猜測照片中那激似人影的真相究竟為何。

看到網友們熱烈的討論，SlicedUpBeef決定和朋友再次回到現場一探究竟，卻毫無所獲。正當她們在拍照時，意外發現一組車鑰匙懸掛在樹枝上，屬於現代（Hyundai）「Elektra」系列的車款。不過更離奇的是，就在她們返回停車場時，卻赫然發現停在她們車子旁的，正是一輛現代Elektra車款，且看起來很髒，似乎已經停在那一段時間了。

一周後，她們便看到這輛車出現在新聞中，警方稱一名女遊客在該地失蹤，儘管她的車子在停車場被發現，主人卻仍下落不明。且根據新聞描述該女子的長相，她身穿淺灰色上衣及緊身褲，和照片中的人影極度相似。

但也有網友認為，可能是融冰、岩石表面陰影造成的錯覺，或者也可能真的是個真人。

美國 加拿大 Hyundai

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