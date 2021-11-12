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男記者稱洗碗機能做「完美牛排」 網友不解：有意義？

聯合新聞網 / 綜合報導
男稱「洗碗機」能做出完美牛排。(取材自推特)
男稱「洗碗機」能做出完美牛排。(取材自推特)

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者喬治（Michael George）日前在社群平台分享用洗碗機裡料理出完美牛排的方式。

喬治將一塊牛排撒上鹽，放入密封袋真空密封，最後丟進洗碗機最上層「清洗」96分鐘。真空密封袋確保牛肉不會沾上大量的水和其他物質，洗碗機裡的高溫和蒸汽則提供完美烹飪牛排的環境。

但洗碗機並不能完全煮好牛排，喬治從洗碗機拿出牛排後，還放到平底鍋煎一下，再加入大蒜和香草，完美的牛排才能上桌。不過喬治解釋，牛排只在鍋裡煎了2分鐘，讓外層肉稍微有點焦。

許多人對這個另類料理方式感到很吃驚。但不少網友吐槽這個方式，表示：「這個方法很有趣。但如果使用微波爐，就不用這麼多電及水」、「用低溫烹調機會不會比較容易」、「這麼做有什麼意義嗎？」

社群 低溫 高溫

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