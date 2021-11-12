我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

紐西蘭夫婦挖出7.9公斤巨薯 大如火雞 有望破金氏紀錄

編譯張君堯／綜合報導
紐西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型馬鈴薯」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。（美聯社）
紐西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型馬鈴薯」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。（美聯社）

紐西蘭一對夫婦在自家雜草叢生的花園中，意外發現一顆重達7.9公斤的「巨型馬鈴薯」，且可能創下有史以來最大馬鈴薯的世界紀錄。

衛報報導，夫妻柯林（Colin Craig-Brown）和唐娜（Donna）日前為他們的後院除草，突然科林的鋤頭撞到地下「一大塊東西」，柯林回憶：「我對唐娜說『這一定是我們種植的那些紅薯』，因為其中一些在他們院子裡長得相當茂密」。

不過在兩人嘗了一口後，更確定這是一顆馬鈴薯，於是著手從土裡將它挖出來，沒想到一挖就挖出一顆與大火雞相同大小的「巨型馬鈴薯」、重量更達7.9公斤。

科林和唐娜非常喜歡他們的發現，還將它命名為「道格」，並表示「我們給它戴上帽子，放在臉書上，還帶它去散步、給它一些陽光。這一切很有趣，令人驚奇的是它能給人們帶來樂趣」。目前最重的馬鈴薯金氏世界紀錄是2011年在英國發現、重量不到5公斤。科林夫婦透露「他們已經向金氏世界紀錄官方申請讓道格得到認可，並正在等待回應」。

有趣的是，這對夫婦不記得他們上一次在花園裡種馬鈴薯是什麼時候，但猜測應該是大約兩、三年前，科林稱「這對我來說是個謎，這是大自然的小驚喜之一」。

英國 臉書

上一則

英男打開必勝客外送餐盒氣壞 滿滿吃剩披薩「雙拼」

下一則

避親中說 日新外相辭日中友好會長

延伸閱讀

紐西蘭總理：不會為貿易不敢批中國人權

紐西蘭總理：不會為貿易不敢批中國人權
「大如火雞」這顆馬鈴薯重達7.9公斤 有望破金氏紀錄

「大如火雞」這顆馬鈴薯重達7.9公斤 有望破金氏紀錄
紐西蘭男子駕電動飛機 飛越庫克海峽創紀錄

紐西蘭男子駕電動飛機 飛越庫克海峽創紀錄
紐西蘭邊境防疫鬆綁 完全接種疫苗旅客只須隔離7天

紐西蘭邊境防疫鬆綁 完全接種疫苗旅客只須隔離7天

熱門新聞

坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
俄羅斯聯邦自然資源監督局局長拉迪奧諾娃10日表示，中國公民正進入俄羅斯，採摘罕見植物後跨過邊境出口回國，造成威脅俄國生物多樣性跟可能令頻危植物群滅絕的環境問題。資料畫面。路透/TASS

「中國大哥」狂掃一切 俄官員批中民眾危害自然資源

2021-11-11 05:29
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…