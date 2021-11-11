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印尼裁縫師巧手幫貓咪cosplay 訂單逆勢成長

中央社
印尼西爪哇茂物市的一個村落有許多貓咪，牠們偶爾會化身模特兒，展示佛瑞迪巧思縫製的cosplay扮裝。(中央社)
印尼西爪哇茂物市的一個村落有許多貓咪，牠們偶爾會化身模特兒，展示佛瑞迪巧思縫製的cosplay扮裝。(中央社)

曾是印尼小學老師的佛瑞迪（Fredi Lugina Priadi），幾年前轉行當起幫貓咪做cosplay服裝的裁縫師，透過網路學習各國cosplay的流行趨勢，利用網購平台將產品行銷海外，希望打開市場，幫助更多人增加收入來源。

佛瑞迪住在印尼西爪哇茂物市（Bogor）的一個村落，和許多印尼的社區一樣，這裡也有許多貓咪，成天懶洋洋躺著或到處溜達，但牠們偶爾會化身cosplay的模特兒，展示佛瑞迪巧思縫製的cosplay扮裝。

這兩年因新冠疫情衝擊，許多印尼民眾的收入都受影響，佛瑞迪縫製寵物服飾的訂單卻逆勢成長，成為不少媒體報導焦點。他說，主要是因「民眾更常在家，更有時間和寵物互動」。

印尼民眾佛瑞迪是專職動物cosplay裁縫師。(中央社)
印尼民眾佛瑞迪是專職動物cosplay裁縫師。(中央社)

佛瑞迪今年40歲，為了給家人和兩個小孩過更好的生活，過去當小學老師時，下課後就在家兼差縫製成衣，賺取外快，後來辭掉教職，曾在機車行當黑手。他姪女有一天請他縫製衣服給她的愛貓，開啟他踏上寵物cosplay裁縫師的一途。

佛瑞迪從2017開始專職做寵物的cosplay服裝，至今縫製數百件不同風格樣式的產品，包括學校制服、傳統穆斯林服飾、日本動漫的超級英雄系列、超人等好萊塢電影系列等等，售價在3萬至22萬印尼盾（約2.43美元至17.82美元）之間。

印尼民眾佛瑞迪幾年前改當貓咪cosplay裁縫師。(中央社)
印尼民眾佛瑞迪幾年前改當貓咪cosplay裁縫師。(中央社)

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