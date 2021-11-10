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靠腦袋 史丹福輟學生創外送平台 月成長200%

編譯張君堯
兩名史丹福大學輟學生創立了名為「Zepto」的10分鐘雜貨外送平台，從投資者公司募集到6000萬美元的資金。（取材自推特）
兩名史丹福大學輟學生創立了名為「Zepto」的10分鐘雜貨外送平台，從投資者公司募集到6000萬美元的資金。（取材自推特）

兩名史丹福大學輟學生創立了名為「Zepto」的10分鐘雜貨外送平台，目前更從Y Combinator和Glade Brook Capital等投資者公司募集到6000萬美元的資金，以提升其在印度擁擠但快速增長的雜貨外送市場影響力。

這家總部位於孟買（Mumbai）的新創公司是由19歲的帕里查（Aadit Palicha）和佛拉（Kaivalya Vohra）在今年稍早創立，已經得到包括Nexus Venture、Global Founders和投資人格魯姆（Lachy Groom）和阿洛拉（Neeraj Arora）的支持，公司估值落在「2億至3億美元之間」。

帕里查和佛拉去年被史丹福大學的資訊工程學系錄取，但他們最終決定輟學創業，他們將注意力集中在雜貨外送上，這項產業在印度疫情導致的封城期間得到很大的推動。

Zepto將與多家大型在線雜貨商競爭，例如軟銀集團（SoftBank）支持的「Grofers」和谷歌（Google）支持的「Dunzo」，以爭奪快速雜貨外送領域的一席之地。憑藉微型倉庫網絡，Zepto旨在提高水平，並在邦加羅爾（Bangalore）、孟買和德里（Delhi）附近提供10分鐘內送達的服務。

除了在這三個城市擴張外，Zepto還計畫在未來幾周內在其他城市拓展業務。帕里查在聲明中提到「這是一個史無前例的機會，我們每個月都持續增長200%」。

投資 印度 疫情

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