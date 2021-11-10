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靠眼光 24歲男買房致富 擁7屋、1商業大樓

綜合報導
英國24歲房地產開發商諾特曼靠著購買、翻新低價房，讓房子增值。（取材自Instagram）
英國24歲房地產開發商諾特曼靠著購買、翻新低價房，讓房子增值。（取材自Instagram）

英國24歲房地產開發商諾特曼（Jake Knotman）透露自己靠著購買、翻新低價房，並讓房子增值的祕訣。

諾特曼17歲時進入一間房地產公司上班，他在了解交易技巧、以低於市價購屋的途徑後，21歲時購入第一間房子。接著在短短幾年內，他就坐擁7處房產，最近還買下他第一座商業大樓，並改造成8間辦公室。

諾特曼透露他最引以為豪的交易是一間廢棄的3房住宅，他和合夥人與當地議會建立了「關係」後，以1萬英鎊（約1萬3668美元）價格買下該住宅。接著他們重新裝修這棟原本以木板封起來的房子，再以每周85英鎊（約116美元）一間的價格出租房間。

他用這些額外收入搶購了另一間房價5萬5000英鎊（約7萬5177美元）的4房住宅，再花1萬7000英鎊（約2萬3236美元）裝修它，讓房價攀升到9萬英鎊（約12萬3018美元）。

來源：twitter

諾特曼表示18歲成為「全職企業家」後，能追求自己奢求的生活方式。能環遊世界、並遇見世界各地、擁有房產的有趣人們。他也很高興且自豪旗下房產安置幾個無家可歸的人。

諾特曼創建了podcast節目傳授房地產知識，他強調人們若想成功就必須努力付出：「房產能在你的餘生定期支付報酬，但前提你必須結合知識、經驗和正確的願景。」

諾特曼還提供有志投資房產者以下建議：

1. 向成功者取經

2. 不要只是看影片。多看書或參加研討會，出去走走，結識新朋友並建立聯繫。

3. 房地產能讓你賺很多錢，但也可以讓你損失很多錢，你的團隊和經驗是成功的一切。

4. 投資教育，會讓你終生受益。

房地產 投資 房價

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