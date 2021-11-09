我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

腳底板和身上「1部位」一樣長 網實測驚呼：是真的

聯合新聞網
有網友分享，人的腳底板其實身上某一部位一樣長。（示意圖／ingimage）
有網友分享，人的腳底板其實身上某一部位一樣長。（示意圖／ingimage）

人體構造相當精密，除了每一個器官功能不同，有時各部位之間還有神秘的比例關聯。一名女網友就分享，自己一直都知道人的腳底板和「身上某處」一樣長，但身邊的人大多從未聽聞，甚至許多人起初總先質疑，直到親自實測才恍然大悟；隨後她也貼出照片親自佐證，話題引發討論。

該網友發文表示，基本上每個人的腳底板與前手臂長度大致相同，但每次只要和身邊的人提到這件事，幾乎所有人都會露出驚訝的眼神，並在各自實測後才紛紛驚呼「真的耶，怎麼會這樣？」讓她不解地說「咦？真的沒有什麼人知道嗎？」

她接著貼出自己測量後拍下的照片，可看見腳掌與前手臂內側貼合後，兩者長度恰好相等；該網友也補充，光腳測量通常比較準確，最後她也強調，相信一定也有人是例外狀況，只是自己目前還未遇過，直呼「不一樣的人可以分享圖片給我看嗎，我自己也很好奇」。

貼文底下掀起討論，許多網友紛紛回應「我照做了，真的一樣耶」、「我也一樣啊，應該大家都一樣吧」、「我剛好就是不知道的那個人」、「奇怪的知識又增加了」；但也有人說「不準，手明顯長很多」、「我手臂比較長欸，還是是我的腳比較短」、「我量了，差一點點」。

還有不少網友則提到其他關於人體比例的傳言，留言「腰圍是脖子兩倍」、「褲子量脖子就知道穿不穿得下」、「雙臂張開就是那個人的身高喔」、「有聽過鼻子大小跟男生生殖器大小的比例相關」等；事實上，大多數人的體型都符合一定的固定比例範圍，不過實際狀況仍因人而異，並無絕對標準。

網友貼出實測照片，可看見其腳掌和小手臂確實長度相符。（取材自臉書）
網友貼出實測照片，可看見其腳掌和小手臂確實長度相符。（取材自臉書）

上一則

印度歡慶排燈節 空汙值破表 新德里連4天被毒霧霾籠罩

下一則

法國明年4月選總統 民調預測：馬克宏將對決名嘴澤穆爾

延伸閱讀

中風病患術後肩膀疼痛 4大源頭找解方

中風病患術後肩膀疼痛 4大源頭找解方
陳偉霆狂操練成筋肉人 女粉絲流口水：想摸

陳偉霆狂操練成筋肉人 女粉絲流口水：想摸
鄭州恐怖電梯奪命… 外送員急關門 老嫗被夾拖行慘死

鄭州恐怖電梯奪命… 外送員急關門 老嫗被夾拖行慘死
中風患者「容易肩痛」即早治療避免影響手臂

中風患者「容易肩痛」即早治療避免影響手臂

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
日本皇室秋篠宮文仁親王(中)2020年11月歡慶55歲生日的的全家福，左為長女真子公主。(美聯社)

真子公主婚後再遭打擊 外公川嶋辰彥81歲病逝

2021-11-04 11:05
最新數據顯示，全球因新冠肺炎而病歿的人數，已超過500萬人。路透

COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

2021-11-01 10:51

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人