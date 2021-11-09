我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

瀕危加州禿鷹能無性生殖 科學家驚：在鳥類中非常罕見

綜合報導
研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)
研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)

根據「聖地牙哥動物園野生動物聯盟」(San Diego Zoo Wildlife Alliance)保育科學家進行的一項研究發現，被列為極危物種(Critically endangered species, CR)的加州禿鷹，可以不經過交配就繁殖生育。

央廣新聞報導，上述研究報告指出，在對聖地牙哥動物園繁殖計畫中加州禿鷹的生物樣本進行一項例行分析時，科學家發現，有兩隻禿鷹雛鳥是從未受精的蛋中孵育出來。

野生動物聯盟保育研究部門的副主任斯坦娜(Cynthia Steiner)說，「老實說，這讓人非常驚訝。我們沒有預期會有任何這種發現。」

科學家證實，這兩隻禿鷹雛鳥與其禿鷹媽媽的基因有關聯性，但沒有一隻雛鳥與雄性禿鷹的基因有關聯性。聖地牙哥動物園表示，這兩隻雛鳥代表了首次證實在加州禿鷹物種中出現無性繁殖，或孤雌生殖(parthenogenesis)的案例。孤雌生殖是無性生殖的一種，是指卵不需要受精，便能發育成個體。

斯坦娜說，「這在其他物種中，在爬蟲類和魚類中常見，但是在鳥類中非常罕見，特別是在野生物種中。」斯坦娜說，這項發現特別讓人驚訝，因為兩隻雌鳥先前一直與有生殖能力的雄鳥飼養在一起，而且在與一隻雄鳥配對時曾經生出過雛鳥。無性生殖過去從未在雌鳥有機會與雄鳥交配的任何禽類中被證實過。

斯坦娜說，這兩隻雛鳥在孵化時都體重不足。一隻被放回野外，牠在2003年2歲時死亡。另一隻則是在飼養中活了8年，並在2017年死亡。

加州禿鷹是世上最罕見的鳥類物種之一，但其數量正在增加中。斯坦娜說，目前大約有500隻存活的加州禿鷹，有大約200隻在飼養中，300隻於野生環境中。

斯坦娜希望繼續研究鳥類中的無性生殖，以了解目前是否有更多的加州禿鷹在野外存活。

研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)
研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)
研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)
研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)

加州 動物園 聖地牙哥

上一則

印度歡慶排燈節 空汙值破表 新德里連4天被毒霧霾籠罩

下一則

法國明年4月選總統 民調預測：馬克宏將對決名嘴澤穆爾

延伸閱讀

洛縣完全接種才准入 哪些文件可證明接種

洛縣完全接種才准入 哪些文件可證明接種
加州失業率不準？數百萬兼職勞工「功能性失業」

加州失業率不準？數百萬兼職勞工「功能性失業」
加州最北高聳入雲的紅木公園 世界頂級的自然景觀

加州最北高聳入雲的紅木公園 世界頂級的自然景觀
加州5至11歲開打新冠疫苗 診間創造友善環境

加州5至11歲開打新冠疫苗 診間創造友善環境

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
日本皇室秋篠宮文仁親王(中)2020年11月歡慶55歲生日的的全家福，左為長女真子公主。(美聯社)

真子公主婚後再遭打擊 外公川嶋辰彥81歲病逝

2021-11-04 11:05
最新數據顯示，全球因新冠肺炎而病歿的人數，已超過500萬人。路透

COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

2021-11-01 10:51

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人