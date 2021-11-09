瀕危加州禿鷹能無性生殖 科學家驚：在鳥類中非常罕見

研究發現，加州禿鷹可以不經過交配就繁殖生育。(路透)

根據「聖地牙哥動物園 野生動物聯盟」(San Diego Zoo Wildlife Alliance)保育科學家進行的一項研究發現，被列為極危物種(Critically endangered species, CR)的加州 禿鷹，可以不經過交配就繁殖生育。

央廣新聞報導，上述研究報告指出，在對聖地牙哥動物園繁殖計畫中加州禿鷹的生物樣本進行一項例行分析時，科學家發現，有兩隻禿鷹雛鳥是從未受精的蛋中孵育出來。

野生動物聯盟保育研究部門的副主任斯坦娜(Cynthia Steiner)說，「老實說，這讓人非常驚訝。我們沒有預期會有任何這種發現。」

科學家證實，這兩隻禿鷹雛鳥與其禿鷹媽媽的基因有關聯性，但沒有一隻雛鳥與雄性禿鷹的基因有關聯性。聖地牙哥動物園表示，這兩隻雛鳥代表了首次證實在加州禿鷹物種中出現無性繁殖，或孤雌生殖(parthenogenesis)的案例。孤雌生殖是無性生殖的一種，是指卵不需要受精，便能發育成個體。

斯坦娜說，「這在其他物種中，在爬蟲類和魚類中常見，但是在鳥類中非常罕見，特別是在野生物種中。」斯坦娜說，這項發現特別讓人驚訝，因為兩隻雌鳥先前一直與有生殖能力的雄鳥飼養在一起，而且在與一隻雄鳥配對時曾經生出過雛鳥。無性生殖過去從未在雌鳥有機會與雄鳥交配的任何禽類中被證實過。

斯坦娜說，這兩隻雛鳥在孵化時都體重不足。一隻被放回野外，牠在2003年2歲時死亡。另一隻則是在飼養中活了8年，並在2017年死亡。

加州禿鷹是世上最罕見的鳥類物種之一，但其數量正在增加中。斯坦娜說，目前大約有500隻存活的加州禿鷹，有大約200隻在飼養中，300隻於野生環境中。

斯坦娜希望繼續研究鳥類中的無性生殖，以了解目前是否有更多的加州禿鷹在野外存活。