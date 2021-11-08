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男女格鬥女選手被「狂壓毆頭」 網驚︰這是性侵

聯合新聞網
女選手西卡茲遭男選手穆哈柏伊壓制在地狂毆。(視頻截圖)
女選手西卡茲遭男選手穆哈柏伊壓制在地狂毆。(視頻截圖)

波蘭日前舉辦一場男女混打綜合格鬥賽，女拳擊手被男對手痛毆，讓裁判不得不宣告終止比賽，觀戰粉絲紛紛批評場景太可怕。

參賽的女選手西卡茲（Ula Siekacz）是名摔跤手兼健身教練，她經常在網上曬出自己的二頭肌。但她強健的體魄仍不敵有「185公分純性愛」封號的對手穆哈柏伊（Piotrek Muaboy）。穆哈柏伊先是猛攻西卡茲的頭，最後壓制她到地面，狂毆她的臉。

這並非當天唯一一場跨性別格鬥賽，當天還有另一場由男選手普日比沃維奇（Michał Przybyłowicz）對戰女選手多姆扎爾絲卡（Wiktoria Domżalska）。普日比沃維奇在第一輪中獲勝，完全壓制多姆扎爾絲卡，迫使裁判介入並暫停比賽。

兩場跨性別比賽遭受粉絲猛烈抨擊，許多粉絲批評比賽太荒謬、尷尬，甚至有人說：「這已經是性侵害的程度了！」還有人指出賽事不公：「若要男女混戰，應該要找體型更接近的選手參賽，不然男選手勝利也不值得驕傲。」

西卡茲則在賽後表示非常不滿意結果：「我對自己感到很失望，現在仍有負面情緒。我很遺憾裁判終止比賽，因為我之前受過更多打擊，我能承受這些的。」

跨性別 健身 性侵

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