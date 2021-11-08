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德州男崇尚天然穴居20年 天天吃生肝臟、睪丸

綜合報導
強森稱天天「吃睪丸、生肝臟」讓他重獲新生。（取材自Instagram）
強森稱天天「吃睪丸、生肝臟」讓他重獲新生。（取材自Instagram）

德州休士頓一名男子強森（Brian Johnson）為了脫離現代文明的束縛，過去20年來在荒郊野外穴居，回歸人類幾個世紀前的生活方式，每天吃生的動物肝臟、睪丸和骨髓，並發明九大教條，嚴格遵循作息、飲食與運動方面的規定。

強森是一名外籍人士，數十年前到美國後，成為一位成功的企業家，但他的獨子從小體弱多病，全家常因此在醫院奔波，當時他便意識到，「我們的小孩與現代世界互動越多，感冒、過敏等病情似乎就越嚴重。」

為此強森和妻子下定決心，擺脫許多外界視為常規的生活方式，包括遠離科技和舒適的現代生活，不再食用加工食品，及開始生吃肉類和蔬果，並堅持充足的運動及睡眠。

他表示僅過了兩周後，兒子的身體狀況便大幅改善，從此他便篤信生飲療法，至今已持續超過20年，堅持每日要吃下一磅（約453公克）的牛肝。而除了生肉及肝臟，他也笑稱自己最愛生吃的部位，其實是牛的睪丸，能讓身體「再進化」。

但英國國民保健署指出，吃生肉存在諸多風險，例如感染沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。若不慎吃了腐肉，還可能會出現食物中毒症狀，包括噁心、嘔吐和腹瀉。建議民眾徹底煮熟任何肉類，以避免生病。

強森長年自主鍛鍊，身形相當精壯。（取材自Instagram）
強森長年自主鍛鍊，身形相當精壯。（取材自Instagram）

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