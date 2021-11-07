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厭倦倫敦高租金… 3人1狗住「帶輪小房子」超省錢

聯合新聞網
韋斯特伍德價值5萬英鎊的「帶輪小房子」。(YouTube截圖)
韋斯特伍德價值5萬英鎊的「帶輪小房子」。(YouTube截圖)

32歲英國男性韋斯特伍德（David Westwood）厭倦住在倫敦狹小空間、卻要負擔月租1250英鎊（約1709美元）的日子，便和女友貝姬（Becky）、11歲兒子喬斯（Joss）、狗狗搬進價值5萬英鎊的「帶輪小房子」，大幅降低生活成本。

來源：Living The Tiny Life

韋斯特伍德提到帶輪小房子（tiny house on wheels，意指有輪子的移動式車屋）和一般住所非常不同，「每三到四天，我們得加滿250公升水箱，以供淋浴、洗衣和洗碗用。我們還有一個十公升的飲用水水箱，每二到三天要加水一次。」

韋斯特伍德（右）和女友貝姬（左）、11歲兒子喬斯（中）、狗狗搬進「帶輪小房子」，...
韋斯特伍德（右）和女友貝姬（左）、11歲兒子喬斯（中）、狗狗搬進「帶輪小房子」，大幅降低生活成本。（影片截圖）

韋斯特伍德表示，小房子裡面一應俱全，有客廳、廚房、餐廳、大淋浴間，二樓還有兩間臥室。他們使用的家具跟電器也是一般尺寸，不是縮小版的，甚至雙人床還是特大尺寸，不是一般較小的雙人床。只是空間無法塞進樓梯，只能使用梯子上下樓。

小房子1樓挑高約183公分，2樓挑高僅約123公分，成人無法站直身體。

韋斯特伍德「帶輪小房子」使用的家具跟電器也是一般尺寸，甚至雙人床還是特大尺寸。(...
韋斯特伍德「帶輪小房子」使用的家具跟電器也是一般尺寸，甚至雙人床還是特大尺寸。(YouTube截圖)

但韋斯特伍德和貝姬都對現在的小房子感到很滿意，韋斯特伍德說：「住進小房子確實有很多必須妥協的事，但我認為利大於弊。我不想以任何其他方式生活，甚至將來考慮住進比現在小的空間。」

韋斯特伍德「帶輪小房子」空間無法塞進樓梯，只能使用梯子上下樓。(YouTube截...
韋斯特伍德「帶輪小房子」空間無法塞進樓梯，只能使用梯子上下樓。(YouTube截圖)

韋斯特伍德說，過去六年「浪費」數萬元英鎊支付租金，直言：「真希望我們更早就搬進這間小房子」。

租金 倫敦 英國

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