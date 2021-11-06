15年房客退租 舊屋竟然變新屋 房東驚呆了

日本一位房客在退租時，把房間打掃得一塵不染有如新居，讓房東盛讚「根本是神」。（取材自twitter）

房客租屋的禮節沒有成文規定，有時房間租出去，對屋內的環境維持會做到什麼地步，常常都得看個人行為。最近日本 一位房東 ，就遇到底下房客做了一件事，讓他忍不住稱讚對方「根本是神」。

根據日本媒體「grape」報導，日本不動產投資 家束田光陽最近在個人twitter上分享，表示最近有一位住了15、16年的房客要退租，而他到該房客的屋子檢查，發現除了東西都有好好搬走了之外，地板、牆面等等也都清得一乾二淨，簡直像是剛落成的新居一樣。

這位房客唯一留下的東西，只有放在廁所才剛開的衛生紙，以及確認過不用帶走的新照明設備。束田光陽表示，會這麼做的房客並不多，並分享在其他案例中，有的房客退房時的房間狀況可說是慘不忍睹。

對於這般周到的行為，束田光陽讚嘆對方「根本是神吧」，還用了日本諺語「鳥離開水面不會弄髒水（意指漂亮離開）」，稱讚這位房客無論在何處，也一定有一番成就。

網友們紛紛表示「弄得這麼乾淨，真的是神」、「我自己也是會退房時好好打掃的類型」、「好奇不打掃的會很多嗎」、「這個人做事一定很細心，在職場也能往上爬」、「想當不會弄髒水的鳥很困難啊」、「完全看不出來住了15年」、「希望所有房客都能學習一下」。