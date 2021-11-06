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印尼親子餐廳搭「魷魚」風潮 成為人潮排隊夯店

綜合報導
雅加達一家親子餐廳近期搭上韓劇魷魚遊戲風潮，服務生穿上魷魚遊戲劇中衣服與小朋友玩椪糖遊戲。（中央社）
雅加達一家親子餐廳近期搭上韓劇魷魚遊戲風潮，服務生穿上魷魚遊戲劇中衣服與小朋友玩椪糖遊戲。（中央社）

韓劇魷魚遊戲（Squid Game）在全球掀起一股旋風。印尼有餐廳業者腦筋動得快，讓服務生穿上劇中的粉紅色連身衣並戴上面具，帶消費者玩劇中遊戲，讓大人小孩同樂。

這家在雅加達的草莓咖啡（Strawberry Cafe）本就是主打用餐兼玩遊戲的親子餐廳。2019年底搬到現在新店址不久就發生疫情，兩年期間辛苦經營，最近因結合魷魚遊戲的概念而暴紅，成為人潮排隊的店。

草莓咖啡的老闆普特拉（Putra Priyadi）表示，20年前開業時可說是印尼首家提供遊戲的親子餐廳，店內有超過1000種遊戲，並有服務生教消費者玩。他看了魷魚遊戲後，覺得劇中遊戲很有趣，就想把這些遊戲帶到店裡。

雅加達一家親子餐廳近期搭上韓劇魷魚遊戲風潮，服務生穿上魷魚遊戲劇中衣服與小朋友玩...
雅加達一家親子餐廳近期搭上韓劇魷魚遊戲風潮，服務生穿上魷魚遊戲劇中衣服與小朋友玩椪糖遊戲。（中央社）

普特拉說，要實現這個想法，剛開始覺得有點難，包括如何訂製劇中服裝、設計接連闖關活動等挑戰很大；「但我們動作很快」，在很短的時間內完成123木頭人、椪糖、彈珠這3種遊戲的規畫設計，主要是讓小孩玩，獲勝者可獲頒獎品。

這家餐廳推出結合魷魚遊戲的主意後，大受消費者歡迎，周末更是人潮滾滾。普特拉說，「很開心看到客人都很喜歡」，特別是有很多人遠道而來，「我也感到訝異」，看到客人玩得開心、大笑、很興奮，「我自己也覺得很滿足」。

消費者泰莎（Tessa）說，她是魷魚遊戲的粉絲，餐廳老闆將魷魚遊戲劇中遊戲帶到餐廳玩的主意很讚，「很聰明」，餐飲業的生意普遍受疫情影響而低落，但老闆通曉流行趨勢，因此吸引消費者回流。

雅加達一家親子餐廳近期提供韓劇「魷魚遊戲」中的123木頭人等遊戲，供消費者同樂，...
雅加達一家親子餐廳近期提供韓劇「魷魚遊戲」中的123木頭人等遊戲，供消費者同樂，大人小孩都玩得開心。（中央社）

魷魚遊戲 疫情 咖啡

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