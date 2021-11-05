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威州14歲少女推著腦癱兄參加越野賽 「他也喜歡跑步」

編譯中心／綜合報導

威斯康辛州日前一場中學生越野賽跑競賽中出現感人的一幕，14歲的女學生蘇珊‧伯格曼（Susan Bergeman）帶著她腦癱行動不便的哥哥傑弗瑞（Jeffrey）一起出賽。蘇珊全程推著傑弗瑞的輪椅進行越野賽跑，途中還不斷呼喚哥哥的名字，為彼此加油，最終完賽雖然無法獲得獎杯，卻已感動現場所有人的心。

香港01報導，威斯康辛州西塞勒姆（West Salem）日前舉行單人越野賽跑，但來自奇佩瓦瀑布高中（Chippewa Falls High School）的蘇珊選擇與15歲的哥哥一起出賽，大會雖然允許他們以雙人組合出賽，但成績不會被正式列入。

蘇珊說，會帶著哥哥參賽是因為哥哥也很喜歡跑步，「我認為一起跑可以更親近哥哥」。

傑弗瑞兩歲時因為心臟驟停導致大腦缺氧，腦部嚴重受損癱瘓，從此行動不便，需要坐輪椅。不過小哥哥一歲的蘇珊並沒有因此疏遠哥哥，他們的母親潔絲（Jess）說，兄妹兩人關係一直很好，蘇珊從來不會對哥哥另眼看待。

蘇珊的父母都是長跑運動員，全家曾一起推著傑弗瑞出門跑步，因此推著輪椅跑步對蘇珊還說並不陌生。不過，輪椅加上哥哥的重量，比她的體重還種，加上越野賽途中會有許多地形起伏，不如一般在平地上跑步輕鬆，因此當蘇珊提出想帶哥哥一起比賽的想法時，他們的父母十分擔心。

潔絲表示，當時她想勸女兒放棄獨自參賽就好，但女兒意志十分堅定，一定要和哥哥一起出賽，「我為她感到驕傲」。

報導說，比賽當天，蘇珊不停呼喊哥哥，「傑弗瑞，你在哪，我現在需要你」。雖然哥哥無法發出聲音回答妹妹，但蘇珊仍透過聲聲呼喚讓哥哥體驗比賽，也鼓勵自己繼續往前。現場觀眾看到這一幕也為之動容，都不停地為兄妹倆加油打氣，在他們抵達終點時熱烈歡呼。

來源：KARE 11

兄妹倆最終花了34分鐘完成全長3.1英里的越野賽跑，比賽的影片也被上傳到網路，引起熱烈回響，許多人稱讚蘇珊沒有拋下自己的哥哥，「多麼棒的妹妹」、「她的父母一定為孩子感到驕傲」、「雖然無法獲得金牌，但她有一顆金色的心」。

蘇珊的學校教練與父母也提倡高中賽事可以增設雙人項目，讓更多身心障礙者一同參賽。

威斯康辛州 運動員 香港

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