英國減碳「循環經濟」 捕捉地鐵多餘廢熱變暖氣

Bunhill 2能源中心利用地鐵廢熱供暖，造福伊斯林頓社區。（英國特派記者林奐成／攝影）

「循環經濟」是減碳 利器之一，英國政策目標要在2050達到淨零排放。在倫敦 家戶中，愈來愈多民眾享受的暖氣來自地鐵 的多餘廢熱。

去年新冠疫情延燒時，倫敦「伊斯林頓自治市」（London Borough of Islington）與建築事務所Cullinan Studio等業者，合作建立了獨步全球的「Bunhill 2能源中心」，將倫敦地下鐵中「北方線」隧道排出的大量廢熱捕捉起來，轉而供應當地1350個家戶、1所小學和休閒中心的暖氣及熱水。

建築事務所業務主管卡斯特蘿（Carol Costello）帶記者走訪能源中心，指著裡面一座高聳的黃色圓柱說：「那就是熱能儲存槽，能源中心的目標是讓空氣更潔淨，並減少能源貧窮和碳排放。」由於近年能源價格節節上升，伊斯林頓政府透過廢熱再利用，降低居民的瓦斯費支出，且每年減少500公噸碳排量。

Cullinan Studio承諾10年內達成營運和建築淨零排放，並與伊斯林頓政府推進另一項能源計畫「Green SCIES」，未來要將當地的資料中心、超市或辦公大樓的多餘廢熱捕捉起來，為3萬居民、70家公司供應「低碳暖氣」。