「野化」土地 英人籲王室當表率 愛地球說到要做到

英國王儲查理王子和妻子卡蜜拉、威廉王子與妻子凱特都參加COP26，女王則遵醫囑不出席。（路透資料照片）

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）10月31日到11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，英國環保團體日前在倫敦遊行 ，呼籲英國女王 伊麗莎白二世等王室成員，讓大片王室土地恢復自然原貌，包括種更多樹、使用有機物等。

英國電視節目主持人兼環保人士帕克漢姆，日前連同數百名學童和一個爵士樂團，遊行穿過倫敦鬧區抵達白金漢宮，遞交一份10萬人簽名的請願書，要求女王恢復王室土地的自然樣貌。

天空新聞報導，帕克漢姆表示：「我們客客氣氣地要求他們改變地產管理作法，如果他們宣布恢復王室土地的原貌，就是向全世界發送非常棒的訊息。」

一名倫敦環保遊行示威者，在白金漢宮前戴著特製帽子，呼籲英國王室讓大片王室土地恢復自然原貌。（路透）

帕克漢姆說：「談論要去做什麼的時機已過，現在該把說過的話付諸行動，所以雖然王室成員說的都很正確，但若能在他們自己那片廣大後院實踐更好。」

帕克漢姆說，英國王室擁有3240平方公里土地，占英國土地面積達1.4%，相當於倫敦都會區兩倍大。

讓土地恢復自然原貌（rewilding，又稱野化）是一種保護環境的行動，旨在讓人為開發過的土地恢復自然舊觀。帕克漢姆說，讓王室土地恢復原貌，涉及只用有機物、種更多樹和減少鹿隻數量，好讓草地重新生長。

英國皇家財產局表示，該局向來注重保護環境和生物多樣性，並持續尋求改進。

英國女王遵醫囑不出席COP26，但王儲查理王子和妻子卡蜜拉、威廉王子與妻子凱特都參加。全球領袖將在COP26峰會回顧2015年巴黎氣候協定簽署以來取得的進展，並總結失敗教訓。

威廉王子曾於英國廣播公司訪談中批評富豪競相上太空，認為他們應設法修復地球。他的父親查理王子長年關注環保議題。女王伊麗莎白二世日前則對各國領袖空談氣候變遷卻幾無作為表示惱火。

聯合國環規畫署與糧食及農業組織，今年6月3日發布報告指出，全球須在2030年前，讓至少10億公頃、相當於中國大陸面積的土地恢復自然原貌，才能修復氣候與大自然，而且必須拿出投入太空競賽的熱忱來恢復生態系。