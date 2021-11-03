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時尚也環保 鳳梨葉製鞋 廢水管變精品包

聯合新聞網
英國皮包品牌Elvis& Kresse創辦人葳斯玲，展示用消防水管做成的包包。（記者林奐成／攝影）
英國皮包品牌Elvis& Kresse創辦人葳斯玲，展示用消防水管做成的包包。（記者林奐成／攝影）

「循環經濟」在時尚服飾業也成潮流。新創公司將鳳梨葉纖維，製成創新材質用於Nike鞋；骯髒的廢棄水管則蛻變成精品包。

過去幾年，歐美多家知名品牌如Nike、Hugo Boss等產品陸續採用一種新的人造材質「Piñatex」，是由新創公司Ananas Anam研發，原料是菲律賓農夫丟棄的鳳梨葉。

鳳梨葉抽取纖維製成的創新材料，已用於許多品牌。（圖：Ananas Anam提供）
鳳梨葉抽取纖維製成的創新材料，已用於許多品牌。（圖：Ananas Anam提供）

「我們從鳳梨葉抽取纖維來製造布料，它非常堅韌，適合紡織」，Ananas Anam永續長普拉多（Raquel Prado）表示。一開始，菲律賓農夫先將鳳梨葉去皮，將一絲絲纖維抽取出來，經過多重清洗、曝曬殺菌，再運至西班牙處理加工，最終做成各種質感和顏色的「Piñatex」，用於製鞋、皮包或座椅。

普拉多強調，回收的鳳梨葉不僅可減少生產原物料的碳排放，更可造福當地社區，去年為當地創造逾100份採收工作、20萬英鎊（約27.4萬美元）收入，並減少垃圾掩埋量。

該公司已在今年達成碳中和，除了減少四成二碳足跡，更透過在六個國家大規模種樹吸碳，抵銷其碳排放。

英國皮包品牌Elvis & Kresse創辦人葳斯玲（Kresse Wesling），有感於大量廢棄物進了掩埋場，2005年起與倫敦、威爾斯和蘇格蘭的消防局合作，採用廢棄消防水管，加工做成堅固耐用的手提包和皮夾，至今已使用278公噸水管，且還幫客人修理舊包，不輕易丟棄。

葳斯玲的包包上，還印著消防水管的黑色編號，她自豪產品是「百分百廢物製造」，不生產任何新東西，可減少碳排放。該公司現在使用12種回收物，包括廢棄旗幟與咖啡豆布袋製造產品，涵蓋所有皮件、標籤紙及包裝。

葳斯玲更從2017年起和名牌Burberry合作，「接收」Burberry在製程中割除的多餘皮革，重新裁縫做成產品。

葳斯玲強調：「我們要消費者少買一點商品，所以不會每季推新品；選擇的原料都是廢棄回收品，拯救這些材料，讓它們不要遭到掩埋，促進循環經濟。」

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