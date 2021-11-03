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900年莊園 繼承者刻意荒廢找回大自然

聯合新聞網
愛好死亡金屬音樂的普朗克特，繼承了祖傳900年的愛爾蘭城堡。（Getty Images）
愛好死亡金屬音樂的普朗克特，繼承了祖傳900年的愛爾蘭城堡。（Getty Images）

愛爾蘭第21代鄧薩尼男爵普朗克特大步走出自己的愛爾蘭城堡，在遠處，一隻赤褐色的雄鹿現身一會兒，隨即遁入普朗克特刻意荒廢、占地約三平方公里的莊園裡。荒廢面積接近普朗克特擁有土地的一半大。

普朗克特坐在一根長出一小撮蘑菇的腐朽樹幹上說：「我自覺對這裡的環境有使命感。我是這一代的莊園照顧者，這片莊園不只是城堡，也是自然環境。」

據報導，普朗克特家族掌管愛爾蘭首都都柏林西北方的鄧薩尼城堡已有900年，八年前，愛好死亡金屬音樂的普朗克特展開「激進」的恢復自然原貌計畫。

城堡外的莊園在普朗克特的刻意荒廢下，恢復自然原貌，生態系也愈來愈豐富。（Gett...
城堡外的莊園在普朗克特的刻意荒廢下，恢復自然原貌，生態系也愈來愈豐富。（Getty Images）

現年38歲的普朗克特趕走牲畜，遣散割草人，好讓大自然接管這片莊園。如今，極其罕見的松貂現蹤，水獺和馬鹿繁衍不少，天空滿是鳥類。普朗克特說，100年來首次在這裡看到啄木鳥。

城堡垛牆外的草地已變為沼澤，昆蟲生活其間。普朗克特跋涉過灌木叢之後說：「我看著這塊地，開始了解土地在做什麼，它恢復成本來面貌。」

普朗克特說：「關於恢復土地自然原貌，我們應該要比現在做得更多，令人遺憾的是，我認為這件事不會由政府完成。我這樣做是因為我不想再等下去。我想推廣這個觀念。」

對普朗克特而言，繼承的莊園不依照傳統用來耕種畜牧很困難。他說，起初一些當地人認為他是「白癡」，「他們覺得我根本是在摧毀良田，是個頹廢派」。

普朗克特說：「是有一些威脅，有傷害，有人故意破壞，維護這塊地還滿難的。那成了一場戰爭，而我們正在漸漸打贏。」

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