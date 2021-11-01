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美國夫婦拿「漢堡6指南」要廚師做 網批這一句

聯合新聞網
客人向廚師提出「製作漢堡六指南」。(取材自臉書)
客人向廚師提出「製作漢堡六指南」。(取材自臉書)

美國一對名為凱倫（Karen）跟艾倫（Alan）的夫妻，日前到餐廳外帶漢堡，要求廚師按照「製作漢堡六指南」為他們做漢堡。

兩人要求將漢堡每一部分包括麵包、肉餅、蔬菜、奶酪、薯條和醬汁都放個別分裝容器中。餐廳員工將這份「指南」分享到社群平台，並寫著：「我不常PO文，但今天這則訊息非公開不可…兩位顧客帶著做漢堡說明書來店裡。果然是他X的，凱倫（英語母語人士常使用「Karen」這個名字，貶稱自認有權勢或要求超出合理範圍的婦女）。」

許多網友表達了憤怒，紛紛指出，「要不要自己到廚房做比較快」、「太可笑了！！我的餐廳會拒絕這樣的奧客。我們不會因為愚蠢的指令浪費容器」、「見鬼了，凱倫，建議你自己去雜貨店買食材回家自己做菜」、「我會把每一樣東西都放在一個單獨的容器裡，最後跟她說：『凱倫，這是你的25個盒子』」。

部分網友則分享自身經驗與建議：「之前遇過一名顧客每次都帶著自己長長的過敏清單到餐廳來，我是覺得如果有這麼多禁忌，還是在家裡吃比較保險」、「我會滿足顧客需求，但告知他們會收取所有額外的容器收費，價錢會依容器而不同，可能會非常貴。」

漢堡示意圖。(本報資料照片)
漢堡示意圖。(本報資料照片)

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