「給鬼魂一個情人」 3500年前古巴比倫驅魔指南曝光

最近大英博物館 偶然間在一塊收藏多時的古巴 比倫泥板上,透過特定光線折射,找到有關古巴比倫人驅魔的圖文記載,指南更有一句警語勸大家驅魔勿做的事。

香港 01報導,大英博物館在一塊大約有3500年歷史,只有手掌大小的古巴比倫泥板上,發現一個「鬍鬚男鬼魂」被愛人帶往冥界的故事。泥板背面寫有褉形文字教人驅鬼,大英博物館中東部館長Irving Finkel博士表示,這些褉文推斷是古巴比倫驅魔師指南,或是寺廟裡魔法圖書的一部分:驅魔指南圖文體現男性鬼魂需要伴侶,所以給他一位女伴,讓女伴用繩子綁住男鬼,並將它帶走,引導到永恆的幸福中。

「這顯然是一個男鬼,他很痛苦。你可以想像一個高大、瘦弱、留著鬍鬚的鬼魂在房子周圍徘徊,確實讓人們感到不安。歸根結柢,這個鬼需要的是情人。」Irving Finkel表示。

這份驅魔指南所載,驅魔儀式要準備一男一女的人偶,每天要定期給男人偶換衣服,又要為女人偶準備一個金胸針,用紫色衣服把她包起來,並為他們配備一張床和旅行用品。儀式要在日出時間舉行,驅魔人要準備兩個紅色的容器,將人偶和旅行配備放入容器中,靜待太陽之神的審判。而文字以警告結尾:「不要向後看!」

這次發現將在Irving Finkel於11月出版的新書「The First Ghosts: Most Ancient of Legacie」會詳細交代。