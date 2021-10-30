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「給鬼魂一個情人」 3500年前古巴比倫驅魔指南曝光

綜合報導
最近大英博物館偶然間在一塊收藏多時的古巴比倫泥板上，透過特定光線折射，找到有關古巴比倫人驅魔的圖文記載。 (取材自British Museum)
最近大英博物館偶然間在一塊收藏多時的古巴比倫泥板上，透過特定光線折射，找到有關古巴比倫人驅魔的圖文記載。 (取材自British Museum)

最近大英博物館偶然間在一塊收藏多時的古巴比倫泥板上，透過特定光線折射，找到有關古巴比倫人驅魔的圖文記載，指南更有一句警語勸大家驅魔勿做的事。

香港01報導，大英博物館在一塊大約有3500年歷史，只有手掌大小的古巴比倫泥板上，發現一個「鬍鬚男鬼魂」被愛人帶往冥界的故事。泥板背面寫有褉形文字教人驅鬼，大英博物館中東部館長Irving Finkel博士表示，這些褉文推斷是古巴比倫驅魔師指南，或是寺廟裡魔法圖書的一部分：驅魔指南圖文體現男性鬼魂需要伴侶，所以給他一位女伴，讓女伴用繩子綁住男鬼，並將它帶走，引導到永恆的幸福中。

「這顯然是一個男鬼，他很痛苦。你可以想像一個高大、瘦弱、留著鬍鬚的鬼魂在房子周圍徘徊，確實讓人們感到不安。歸根結柢，這個鬼需要的是情人。」Irving Finkel表示。

這份驅魔指南所載，驅魔儀式要準備一男一女的人偶，每天要定期給男人偶換衣服，又要為女人偶準備一個金胸針，用紫色衣服把她包起來，並為他們配備一張床和旅行用品。儀式要在日出時間舉行，驅魔人要準備兩個紅色的容器，將人偶和旅行配備放入容器中，靜待太陽之神的審判。而文字以警告結尾：「不要向後看！」

這次發現將在Irving Finkel於11月出版的新書「The First Ghosts: Most Ancient of Legacie」會詳細交代。

大英博物館收藏的巴比倫泥板上描繪了一個男性幽魂被情人帶往冥界。(取材自YouTu...
大英博物館收藏的巴比倫泥板上描繪了一個男性幽魂被情人帶往冥界。(取材自YouTube）

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