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須單身、未生子… 法國小姐選美被女權組織控歧視

編譯周辰陽
法國一個主要的女權組織宣布狀告法國小姐選美比賽的主辦單位採用歧視性標準選拔參賽者。圖為2021年法國小姐優勝者珀提。(Getty Images)
法國一個主要的女權組織宣布狀告法國小姐選美比賽的主辦單位採用歧視性標準選拔參賽者。圖為2021年法國小姐優勝者珀提。(Getty Images)

英國每日郵報報導，法國一個主要女權組織宣布狀告法國小姐選美比賽的主辦單位違反勞動法，指控他們採用歧視性標準選拔參賽者。

據報導，「敢於女權！」（Osez le feminisme !）代表三位失利的參賽佳麗，鎖定法國小姐公司（Miss France company）以及製作節目的恩德莫製作公司（Endemol Production）提告，聲稱已放棄以任何其他方式傳達他們的論點，「決定用法律推進女性事業」。

原告主張主辦單位的歧視性選拔標準違反勞動法，強迫有志於選美皇后的佳麗們身高要超過170公分、單身且是「美的代表」，要求她們不得增重或改變髮型，身體不允許有紋身或在耳朵以外的地方穿洞，也必須從未結過婚或生過小孩。

據悉，多位之前的參賽佳麗因舉止「有悖於善良風俗、公共秩序或是基於優雅價值觀的競賽精神」而遭到淘汰，「敢於女權！」代表的三人就因在公開場合吸菸、身高太矮與拍過裸照而遭到淘汰。

「敢於女權！」委任律師菲利琵－薩巴提（Violaine De Filippis-Abate）表示，法國勞動法禁止公司在「道德、年齡、家庭狀況或外表」的基礎上歧視。據報導，本案能否成立將取決於法官是否承認法國小姐參賽者為主辦單位與電視公司的事實上雇員。

法國小姐公司婉拒評論，2002年法國小姐兼法國小姐委員會全國總監泰利耶（Sylvie Tellier）近日堅持，法國小姐選美比賽促進了女性權利，「妳能穿著泳裝遊行與當一位女權主義者，我們不再是身處『打扮漂亮後別說話』（Sois belle et tais-toi）的日子」。

歧視 遊行 英國

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