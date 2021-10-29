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巨型人偶走8000公里呼籲關注難民童 教宗、裘德洛相迎

編譯中心／綜合報導
小阿莫9月抵達梵蒂岡時，還跟許多兒童，一起接受教宗方濟各（Pope Francis）的祈福。（路透）
小阿莫9月抵達梵蒂岡時，還跟許多兒童，一起接受教宗方濟各（Pope Francis）的祈福。（路透）

巨型人偶「小阿莫」（Little Amal）今年7月開始，從敘利亞與土耳其邊境開始全程8000多公里、橫跨8個歐洲國家的徒步旅行。她經過希臘、義大利、瑞士、德國、法國，最後穿越英吉利海峽，於10月23日到達英國倫敦，英國男星裘德洛更到場迎接。

「小阿莫」是個高3.5公尺的木偶，名字在阿拉伯語中有「希望」之意；角色設定是一名9歲的敘利亞難民女孩，在逃亡途中和家人走散，正一路尋找她的媽媽。這個名為「步行」（The Walk）的藝術項目，由四位操偶師負責，沿途停駐70個城市，所到之處將會舉辦難民議題相關的藝術表演、社群講座與慈善活動。

九歲的小阿莫從今年7月開始，從從敘利亞-土耳其邊境的加吉安特出發。（歐新社）
九歲的小阿莫從今年7月開始，從從敘利亞-土耳其邊境的加吉安特出發。（歐新社）

小阿莫不僅在各城市街頭遊行，還會獻上戲劇表演，例如在義大利米蘭，就送上一段演出。9月初她到羅馬，受到居民夾道歡迎，連教宗方濟各都親自迎接。

組織這項活動的「Good Chance Theatre」創辦人們，曾經貼身與敘利亞難民們生活過，因此才想透過這個大型計畫，喚起國際社會注意力，不要忘了孩童們的困境，同時也呈現難民的豐富面貌，更認識他們，產生同理心。

小阿莫10月23日到達英國倫敦。（美聯社）
小阿莫10月23日到達英國倫敦。（美聯社）

目前有10萬名敘利亞人離鄉背井，逃到土耳其基利斯（Kilis），對難民來說，下一餐的溫飽，都是困難。小阿莫的故事有完美結局，但仍在難民營中的敘利亞兒童，面臨的是未知。根據人權組織報告顯示，只要他們被抓到遣返，下場可能是遭虐殺或是關進監獄，統計2017年至今，已有65起受害案件。

歐盟成員國近年豎立「歐洲堡壘」，祭出嚴厲手段防堵難民，正是這回小阿莫的長征之旅，希望凸顯的議題。

義大利 英國 遊行

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