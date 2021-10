影／真的不是特效 印度超恐怖「巨蟒」出動怪手來抓

印度 社交媒體近日瘋傳一段「抓蟒」影片,一條巨蟒現蹤在叢林裡,但由於其體型太過粗壯,當地民眾只好出動怪手抓起巨蟒,最後再交由當地林業部門處置。

這條巨蟒目測長達數公尺、身體粗如樹幹,讓許多網友感到不可思議。巨蟒在半空中晃來晃去,被怪手抓起瞬間還不斷扭動,畫面令人震驚。

As large as it can be 🧐 pic.twitter.com/QRYkFtGjGM