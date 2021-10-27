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英雄救美 英國男子鎖喉擊退性侵犯

編譯羅方妤
英國利物浦皇家法庭透過監視器畫面獲悉，默西賽德郡紹斯波特日前深夜發生一起強暴案。（路透）
英國利物浦皇家法庭透過監視器畫面獲悉，默西賽德郡紹斯波特日前深夜發生一起強暴案。（路透）

英國每日郵報報導，英國西北部默西賽德郡紹斯波特（Southport）日前深夜發生一起強暴案，23歲男子勒克納（Steven Lequesne）在停車場附近灌木叢強暴一名女子，女子過程中不斷踢打反抗。一名男子弗萊徹（Christopher Fletcher）路過聽見女子尖叫喊「不」時，趕來鎖喉並擊退勒克納救出女子。弗萊徹最後受到當局表揚。

利物浦皇家法庭透過監視器畫面獲悉犯案全程。勒克納起初否認犯案，但透過DNA相關證據顯示他確實涉案，並在15日認罪。他前科累累，先前21次犯事中有15次被定罪，包括2018年犯下騷擾罪及去年犯下兩次有違公德的罪行。起訴勒克納的檢察官溫．瓊斯指出，受害者不敢出門、朋友減少很多且難以進行社交和信任他人。

然而，辯護律師妮可拉．戴利請求法庭不要延長刑期。她表示，她的當事人有心理健康問題，直到去年因「心理健康法案」被拘留多次，還曾多次試圖自殺。她還說，當事人已經在犯罪過程中被毆打然後送醫，算是被有所制裁，並透過認罪有悔意，而且若真的延長刑期可能讓當事人青春年華都在監獄中度過。

不過，法官斥責勒克納根本沒有真的對自己犯下的過錯感到遺憾，從頭到尾都知道自己在做什麼。最後勒克納被判處10年半有期徒刑，及4年半附帶條件釋放，還要終身被登記在性犯罪加害者名冊。

心理健康 英國 皇家

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