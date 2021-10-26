飛機突噴排泄物 英國哀男在家裡花園淋一身屎

英國一名男子近期來到自家花園時，沒想到一架經過的飛機竟傾瀉大量排泄物，該男子全身和整個花園「無一倖免」。（取材自推特）

英國 一名男子最近到自家花園時，沒想到「禍從天降」，一架經過的飛機竟傾瀉大量屎尿等排泄物，該男子全身和整個花園「無一倖免」。

每日郵報報導，該男子住在溫莎城堡附近，從天而降的排泄物不僅「覆蓋」全身，還一併充滿他的花園。議員戴維斯（Karen Davies）對這一事件感到「震驚」，並指出「我知道每年都會發生許多事故，因為飛機上的汙水被凍結，但這次沒有完全凍結，該男子的整個花園都以一種非常令人不舒服的方式被灑滿排泄物，甚至當時他人也在花園裡，真是太可怕了，希望我們的任何居民都不會再遇到」。

通常飛機上的廁所會將排泄物儲存在特殊水箱，一旦飛機降落，水箱通常會被專門的水肥車處理掉，在極少數情況下，排泄物確實會從飛機中洩漏，不過由於航行高度冰冷的溫度，它通常會凍結。然而，如果飛行高度低於6000英尺（約1.82公里），可能導致東西從低空通風口洩露。

曾在機場工作 長達40年的議員帕克斯頓（Geoff Paxton）稱這一事件「非常罕見」，而且已經很久沒有這類事件發生，他指出「我們過去常常在抵達時，遇到冷凍人類排泄物和消毒劑的問題，但那是因為機上廁所過去常常漏水」，並接著解釋說「現代飛機上的真空廁所安全多了」。

議員戴維斯並未透露這家航空公司的名字，還補充說「受害居民有聯繫航空公司，對方否認飛機曾在該地區」，不過後來通過路線跟蹤應用程式識別飛機時，仍確認是該公司的飛機闖的禍。