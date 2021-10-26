荷蘭機場防鳥擊 找豬隊友吃光附近農田菜渣

阿姆斯特丹史基浦機場找來「豬隊友」吃光甜菜菜渣，希望藉此減少來覓食的野鳥數量。（取材自推特）

荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場 （Amsterdam Airport Schiphol）是歐洲第3大機場，機場一向繁忙，為加強飛安、預防鳥擊，機場上月展開新實驗，找來20隻豬，吃光機場附近菜田收割後剩餘的菜葉渣，以減少鳥擊事件。機場人員表示，近幾周真的都沒看到鳥類光臨這塊地了。

紐西蘭先驅報報導，鳥類是一個讓機場頭疼的問題，雖然史基浦機場已經雇佣了20名鳥情管理員，用來維護飛安。然而每年此時，鳥類會成群結隊飛來，去吃留在地上的廢棄農作物和甜菜，從而影響飛行安全。

除了聲音和激光攻擊，機場另一種防鳥擊的方式就是射殺牠們。2014年，史基浦機場一共殺了7000隻雁；如果豬隊友實驗成功，機場就不必再大量撲殺鳥類。

新實驗中，史基浦機場工作 人員和20頭豬，被允許在國際機場的兩條跑道之間自由活動，展開為期六周的實驗，甜菜收獲後的12小時內，豬就被立即帶來，工作人員說，「牠們吃莊稼的殘渣，這樣就沒有東西留給鳥類吃了」。新成員「豬巡邏隊」的加入，證實在維護機安上發揮了重要作用。

史基浦機場立占地約2787公頃，是填海建成，地勢低窪容易積水，有不少濕地和農田，吸引大批野鳥。為避免鳥擊引發飛安事故，機場已有專門監控鳥類的單位，使用聲波、激光來驅離野鳥，藉此確保跑道淨空，但去年仍記錄到150次鳥擊，史基浦機場為此持續研發新的驅鳥方式。

BBC日前報導，機場人員說，「豬隊友」來的這幾周，就沒在這塊地見到半隻鳥。飼養這些豬的農夫表示，這塊地有4個足球 場大，機場提供給豬隻的宿舍、飲水和飼料供應系統都和先前的生活環境一樣，因此豬在這邊住得也還算習慣。