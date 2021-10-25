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以色列潛水員 尋獲900年歷史長劍 可溯至十字軍東征

編譯周辰陽
以色列一位潛水員日前尋獲這把可追溯至十字軍時期的900歷史長劍。（路透）
以色列一位潛水員日前尋獲這把可追溯至十字軍時期的900歷史長劍。（路透）

一位潛水員在以色列北部卡梅爾海灘（Carmel Beach）附近尋獲一把可追溯至十字軍時期的900年歷史長劍與其他各式文物，隨後轉交給以色列文物局（Israel Antiquities Authority），並獲頒良好市民證書。

以色列時報報導，亞特利特（Atlit）居民卡辛（Shlomi Katzin）日前在距離岸邊不遠的一個區域潛水，就在仔細察看石頭與金屬船錨時，注意與發現到這一把劍。

以色列亞特利特居民卡辛潛水時，發現到眼前這把可追溯至十字軍時期的劍。（美聯社）
以色列亞特利特居民卡辛潛水時，發現到眼前這把可追溯至十字軍時期的劍。（美聯社）

從現場拍攝影像可見到，這把劍有著1公尺長的劍刃與30公分的劍柄，表面則有著海洋生物形成的一層外殼。IAI透過聲明表示，該處的海浪與潛流明顯已移動沙子，從而讓文物顯露出來。

IAI掠奪預防組檢驗員迪斯特菲爾德（Nir Distelfeld）評估，這把完整無缺的劍可能是鐵製成的，「這把劍是一個美麗罕見的發現，顯然屬於一位十字軍騎士」。

報導指出，卡辛擔心其他人可能在IAI官員有機會適當檢驗之前先找到這把劍，因此把劍帶上岸，送往IAI掠奪預防組北區辦事處，隨後移交到IAI國寶部（The National Treasures Department）。IAI局長埃斯科西多（Eli Escosido）表示，這把劍一經實驗室清理與研究，「我們將確保公開陳列」。

根據IAI海洋考古組主管沙維特（Kobi Sharvit）的解釋，在幾世紀以來的沿海航運活動中，擁有許多天然海灣的卡梅爾沿海地區為面臨暴風雨的船舶提供避難所，「這些條件吸引到自古以來的商船，留下豐富的考古發現，這把最近重新找到的劍就是一種這樣的發現」。

以色列文物局掠奪預防組檢驗員迪斯特菲爾德（圖）評估，這把完整無缺的劍可能是鐵製成...
以色列文物局掠奪預防組檢驗員迪斯特菲爾德（圖）評估，這把完整無缺的劍可能是鐵製成的，直稱「這把劍是一個美麗罕見的發現，顯然屬於一位十字軍騎士」。（美聯社）

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