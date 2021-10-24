澳洲內陸高溫缺水 2男迷途5日奇蹟生還

兩名男子開車穿越澳洲中部時被困高溫偏僻的荒野地區，奇蹟獲救。（取材自臉書）

澳洲 21歲男子艾米加和14歲少年派翠克開車穿越澳洲中部時車輪卡住，受困高溫 偏僻的荒野地區，多日缺乏飲用水，但兩人最後雙雙獲救，令警方大呼奇蹟。

法新社報導，警方日前找到受困炎熱、乾燥荒野的兩人，結束長達五天的陸空搜救行動。

警方日前獲報，21歲男子艾米加（Shaun Emitja）和14歲少年派翠克（Mahesh Patrick）在澳洲中部的哈茨倫奇（Harts Range）失蹤。

澳洲廣播公司（ABC）報導，據知兩人周末參加了一場運動會後，沒有回到距離愛麗絲泉（Alice Springs）131公里的偏僻社區赫曼斯堡（Hermannsburg），家人於是報警。

警方發現兩人駕駛的藍色日產皮卡車被棄置在一條土路旁，於是利用直升機和追蹤專家展開搜救。

南半球目前還是春天，失蹤地區氣溫可高達攝氏40多度，又缺乏水源，兩人面臨極大危險。

代理指揮官恩格斯（Kirsten Engels）表示，兩人駕駛的皮卡車當天在路上車輪卡住，無法脫困。兩人在車裡待了一天，隔天帶著一個空罐子走路試圖脫困卻迷途，最後還分頭行動。

派翠克走了35公里，直到最終被發現。他協助警方進行空中搜救，隔天發現艾米加。