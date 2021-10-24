200裸模齊聚死海 美藝術家創作挨批大規模放蕩

圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。（路透）

數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒日前走過以色列 南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥異的畫面是美國 藝術家圖尼克（Spencer Tunick）最新攝影 作品的一部分。

法新社報導，這是現年54歲的圖尼克第三次通過裸體模特兒計畫來拍攝「正在縮小的死海」，曾在世界各地進行過數十場大型裸體拍攝的圖尼克表示「對我來說，身體代表著美麗、生命和愛」。

這場攝影企畫中，圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。

其中一名參與拍攝的模特兒26歲的博士生克萊曼（Anna Kleiman）透露，自己參加拍攝是為了提高人們對環境危機的認識，並稱「一旦你脫掉衣服，感覺真的很自然，你會有點不想穿回衣服，我覺得我們只在岩石上掙扎了一下」。

早在十年前，圖尼克就來到死海沿岸並拍攝了1000多名裸體模特兒，從那時開始死海以每年約一公尺的速度縮小，只因以色列和約旦已將大部分上游水用於農業和飲用水，而氣候變遷更加速礦物開採，使問題更加嚴重。五年後當圖尼克回來時，他首次拍攝時的地點的水面已經退去，只留下堅沙子和坑洞。

以色列旅遊局是此次圖尼克拍攝的資金贊助方，阿拉德（Arad）市長本哈莫（Nisan Ben Hamo）認為這個計畫是對阿拉德「作為一個自由城市」的肯定，並希望這次拍攝可以吸引更多遊客，有助於為一個關於死海的新博物館籌集資金，不過以色列部分保守派領導人反對圖尼克的拍攝，甚至要求撤回對「大規模放蕩事件」的贊助。