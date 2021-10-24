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200裸模齊聚死海 美藝術家創作挨批大規模放蕩

編譯張君堯
圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。（路透）
圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。（路透）

數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒日前走過以色列南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥異的畫面是美國藝術家圖尼克（Spencer Tunick）最新攝影作品的一部分。

法新社報導，這是現年54歲的圖尼克第三次通過裸體模特兒計畫來拍攝「正在縮小的死海」，曾在世界各地進行過數十場大型裸體拍攝的圖尼克表示「對我來說，身體代表著美麗、生命和愛」。

這場攝影企畫中，圖尼克將約200名裸體模特兒們安排在石質的棕色山丘上，並俯瞰碧綠的水面，其中有男有女、有瘦有胖，圖尼克表示自己選用白色彩繪，是以聖經故事中「羅德的妻子」（Lot's wife）為靈感，故事中她變成了一根鹽柱。

其中一名參與拍攝的模特兒26歲的博士生克萊曼（Anna Kleiman）透露，自己參加拍攝是為了提高人們對環境危機的認識，並稱「一旦你脫掉衣服，感覺真的很自然，你會有點不想穿回衣服，我覺得我們只在岩石上掙扎了一下」。

早在十年前，圖尼克就來到死海沿岸並拍攝了1000多名裸體模特兒，從那時開始死海以每年約一公尺的速度縮小，只因以色列和約旦已將大部分上游水用於農業和飲用水，而氣候變遷更加速礦物開採，使問題更加嚴重。五年後當圖尼克回來時，他首次拍攝時的地點的水面已經退去，只留下堅沙子和坑洞。

以色列旅遊局是此次圖尼克拍攝的資金贊助方，阿拉德（Arad）市長本哈莫（Nisan Ben Hamo）認為這個計畫是對阿拉德「作為一個自由城市」的肯定，並希望這次拍攝可以吸引更多遊客，有助於為一個關於死海的新博物館籌集資金，不過以色列部分保守派領導人反對圖尼克的拍攝，甚至要求撤回對「大規模放蕩事件」的贊助。

數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒17日走過以色列南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥...
數百名全裸、塗著白色彩繪的模特兒17日走過以色列南部死海附近一片荒涼的沙漠，這迥異的畫面是美國藝術家圖尼克最新攝影作品的一部分。（路透）

以色列 攝影 美國

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