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村莊花9278美元建「馬鈴薯雕像」 乍看像巨型生殖器

編譯張君堯／綜合報導
賽普勒斯一處村莊盛產馬鈴薯，近日更為了慶祝即將到來的節慶打造一座馬鈴薯雕像，不料由於外型看起來跟男性生殖器太過相似而在網路引起熱議。（取材自推特）
賽普勒斯一處村莊盛產馬鈴薯，近日更為了慶祝即將到來的節慶打造一座馬鈴薯雕像，不料由於外型看起來跟男性生殖器太過相似而在網路引起熱議。（取材自推特）

賽普勒斯一處村莊盛產馬鈴薯，近日更為了慶祝即將到來的節慶打造一座馬鈴薯雕像，不料由於外型看起來跟男性生殖器太過相似，而在網路引起熱議。

每日郵報報導，這尊外型特殊的馬鈴薯雕像13日被安裝在賽普勒斯的「木法古」（Xylofagou）村莊，木法古村以在紅色土地上種植蔬菜為人所知、其中又以馬鈴薯最為出名。

據悉，這座雕像是為了即將到來的馬鈴薯節所建，被命名為「大馬鈴薯」，照片在社群媒體上流傳後引起眾多網友討論，紛紛表示這座未完成的雕像看起來更像是「男性生殖器或性愛玩具、根本不是馬鈴薯」。

不過地方官員對這些嘲諷無動於衷，組織該項目的木法古村莊領袖塔蘇（George Tasou）表示「沒有什麼不好的宣傳，我想讓這個馬鈴薯成為社區的一個景點，我很高興，因為那些嘲諷實際上對我們來說就是最好的廣告，我相信所有批評作品的人都會來這裡和馬鈴薯合影」。

塔蘇還指出，「大馬鈴薯」是以該地區種植的一種細長馬鈴薯「Spunta」為靈感，並補充這座雕像仍未完成，總成本約為8000歐元（約9278美元）。在描述它完工後的外觀時，塔蘇表示附近未來還會增加座位以及餐點服務。據報導，「大馬鈴薯」得到政府當局的全力支持，且確信它會成為吸引成千上萬遊客的景點。

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