中1330萬元彩券 他10年花光

男子卡羅爾將2002年中獎的3.7億獎金全花光，近日傳出好消息，他的前妻原諒他了，決定跟他再婚。（取材自推特）

今年38歲的英國 男子卡羅爾（Michael Carroll），在2002年擔任垃圾搬運工，當時他只花了1英鎊（約1.37美元）買彩券，就中了頭獎得到970萬英鎊（約1330萬美元），不過他揮霍無度、行為失序，不僅造成妻離子散，還落得貧窮下場，最後他的前妻不計前嫌回到他身邊，陪他平淡度日。

根據英國每日郵報指出，在2002年年僅19歲的卡羅爾，當時擔任垃圾搬運工，他購買了一張1英鎊的樂透彩，意外抱回970萬英鎊的頭獎獎金。不過，他並未妥善規畫這筆鉅額獎金該如何使用，他將錢恣意揮霍在喝酒、吸毒、召妓、吃大餐，還曾聲稱自己跟4000名女子發生過性行為，最後他的妻子艾特肯（Sandra Aitken）受不了，決定跟他離婚，並帶走女兒。

起初卡羅爾不知悔改，仍持續揮霍金錢、穿名牌服飾、開跑車、喝酒，接連犯下眾多脫序行為，還上法院30多次，時常進出監獄。到了2013年，卡羅爾正式宣布破產 ，甚至貧窮到要露宿街頭。之後他重回困苦生活，到處打零工，到了2019年，他搬到蘇格蘭，擔任煤礦工人，一周要工作 7天。

卡羅爾現在生活平淡，完全無法再重回原本的富裕生活，但他近日傳出好消息，前妻艾特肯現在已經原諒了他，兩人在近日再婚。卡羅爾的朋友表示，「現在他比較冷靜，而且已經開始努力工作，生活過得不錯，他們兩人日子也過得很快樂」。