中1330萬元彩券 他10年花光

今年38歲的英國 男子卡羅爾(Michael Carroll),在2002年擔任垃圾搬運工,當時他只花了1英鎊(約1.37美元)買彩券,就中了頭獎得到970萬英鎊(約1330萬美元),不過他揮霍無度、行為失序,不僅造成妻離子散,還落得貧窮下場,最後他的前妻不計前嫌回到他身邊,陪他平淡度日。

根據英國每日郵報指出,在2002年年僅19歲的卡羅爾,當時擔任垃圾搬運工,他購買了一張1英鎊的樂透彩,意外抱回970萬英鎊的頭獎獎金。不過,他並未妥善規畫這筆鉅額獎金該如何使用,他將錢恣意揮霍在喝酒、吸毒、召妓、吃大餐,還曾聲稱自己跟4000名女子發生過性行為,最後他的妻子艾特肯(Sandra Aitken)受不了,決定跟他離婚,並帶走女兒。

起初卡羅爾不知悔改,仍持續揮霍金錢、穿名牌服飾、開跑車、喝酒,接連犯下眾多脫序行為,還上法院30多次,時常進出監獄。到了2013年,卡羅爾正式宣布破產 ,甚至貧窮到要露宿街頭。之後他重回困苦生活,到處打零工,到了2019年,他搬到蘇格蘭,擔任煤礦工人,一周要工作 7天。

卡羅爾現在生活平淡,完全無法再重回原本的富裕生活,但他近日傳出好消息,前妻艾特肯現在已經原諒了他,兩人在近日再婚。卡羅爾的朋友表示,「現在他比較冷靜,而且已經開始努力工作,生活過得不錯,他們兩人日子也過得很快樂」。

I'm on STV just now. Be Careful What You Wish For. #Lottowinners pic.twitter.com/a8Z4KyulRN