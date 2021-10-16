「魷魚遊戲」太血腥 青少年恐模仿犯罪

32--「魷魚遊戲」太暴力，各國憂心青少年恐模仿犯罪的聲浪甚囂塵上。(圖：Netflix提供)

南韓影集「魷魚遊戲 」紅遍全球，有美國評論家認為，影集反映了社會不公現象，引發觀眾共鳴。不過內容牽涉暴力，有媒體觀察團體指出，這些影片是給成人觀賞的，但未成年人卻可以在其他社群收看內容，呼籲家長介入管控。

朝鮮日報報導，南韓網路論壇日前一篇題「知名 YouTuber 收到來自七歲訂閱者的禮物」的文章，內文提及長期關注虐兒事件的 YouTube 頻道「魷魚tv」收到了來自一名七歲小孩的圖畫。不過眼尖網友發現，該圖畫正是「魷魚遊戲」中，第一集「木槿花開了」（類似「一二三木頭人」）遊戲中，巨型木頭女娃娃射殺玩家的血腥場面。

7歲小孩 畫出煉獄場景

網友驚訝發現，包括劇中巨型木頭女娃娃手上疑握有槍枝、玩家中槍倒地不起等驚悚細節，竟都被7歲孩童給畫了下來，更可怕的是，在該遊戲出現了第一名死亡玩家後，還有數十名玩家接連死去。這些如同煉獄般的場景，讓南韓網友質疑遭政府列為「19禁」的「魷魚遊戲」，「為何一名7歲的小孩可以如此鉅細靡遺的畫出劇中血腥場面？」因此母親放任孩童觀看「魷魚遊戲」、恐有「虐待兒童」嫌疑的聲浪甚囂塵上。

「一二三木頭人」本來是兒童熟悉的遊戲，但「魷魚遊戲」卻呈現一個暴力化的版本。(圖：Netflix提供) 眼尖網友發現，出自7歲孩童之手的圖畫正是「魷魚遊戲」中，巨型木頭女娃娃射殺玩家的血腥場面。(取材自朝鮮日報)

此外，澳洲也有老師發現學童模仿「魷魚遊戲」情節；校方擔心學童受劇中暴力橋段影響，隨即發信家長並呼籲切勿讓小孩觀看。

雪梨杜威治公立小學校長韋克姆（Linda Wickham）向家長發出信函，提醒，魷魚遊戲劇中呈現極端暴力、血腥、髒話，以及駭人的場面，「根本不適合小學和初中學童觀看」。

韋克姆舉例說明「一二三木頭人」本來是兒童熟悉的遊戲，但「魷魚遊戲」卻呈現一個暴力化的版本。她指出，該校學生在校園內玩耍時行為，已受劇中暴力版「一二三木頭人」和其他「不當內容」所影響。

韋克姆又提醒，家長應修改家中Netflix的設定，確保小孩無法觀看魷魚遊戲，並關注小孩上網的情況。

報導指除了雪梨之外，澳洲柏斯（Perth）也有一家學校向家長發出類似警告。

學童模仿「魷魚遊戲」情節也出現在泰國 。泰國皇家警察 便呼籲民眾，切勿模仿其中的暴力遊戲，否則可能導致泰國社會出現更多犯罪行為與騷亂，青少年更應多加注意。

「魷魚遊戲」太暴力，各國憂心青少年恐模仿犯罪的聲浪甚囂塵上。(圖：Netflix提供)

泰國皇家警察副發言人克里斯那（Kritsana Pattanacharoen）說，「魷魚遊戲」每一集都有暴力或可怕場面，令警方擔心可能引發青少年跟風模仿，或導致觀眾做出暴力行為，想像自己正參與劇中遊戲。

克里斯那指出，模仿可能導致影響他人生命、身體及財產的犯罪行為，尤其是兒童及青少年，因此，父母必須密切監督孩子接觸的社群媒體及娛樂內容，以建立對媒體的正確理解及選擇。

警察總長蘇瓦（Suwat Jangyodsuk）補充，當局注意到媒體在居家期間帶來的危險與問題，正極力提升公眾關注，「已通知泰國皇家警察所有部門，在社會上建立公眾意識。家庭成員也應密切觀察兒童行為，並適時給予建議。」

英國學校 增暴力傷害課

比利時也有小學生模仿劇中人物玩「一二三木頭人」，以暴力手段懲罰失敗者，引發關注；英國甚至有小學直接向家長發函，要求禁止孩童觀看，擔心劇中橋段，會帶給未成年者不良影響。

由於「魷魚遊戲」含有頭部中彈、摘取器官等大量血腥暴力畫面，英格蘭肯特郡一學校特別增設了關於暴力和網絡傷害的課程，教育低齡學生們觀看不適齡劇目的危險性。