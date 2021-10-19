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「氣球女孩」下半身遭切碎 拍出1850萬英鎊 身價更旺

綜合報導
英國知名塗鴉藝術家班克西的畫作「在垃圾桶裡的愛」。（美聯社）
英國知名塗鴉藝術家班克西的畫作「在垃圾桶裡的愛」。（美聯社）

英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）的畫作「氣球女孩」（Girl with a Balloon），下半部遭切碎後身價不減，這幅畫作改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin）最近在倫敦蘇富比（Sotheby's）拍賣，價格達1850萬英鎊（約2531萬美元），比原本的成交價升值近20倍。

2018年10月原畫作在同一地點，以將近110萬英鎊（約150萬美元）價格落槌，當時「氣球女孩」在拍賣會以高價賣出後，部分畫作卻立刻在當場被自動絞為碎紙，如同經過碎紙機一般，眾人相當震驚。

班克西喜愛嘲弄古板的藝術世界，創作風格放縱不羈，他的塗鴉於1980年代開始出現在英格蘭西南部的布里斯托（Bristol）街頭。

這名街頭游擊藝術家的行動難以預料，英國各地和世界各國都曾留下他的印記。

遭切碎的這幅畫作是班克西最著名作品之一，畫作中有一名伸著手的女孩，以及一顆愛心形狀的氣球。最初畫在倫敦東部肖爾迪奇（Shoreditch）的一條街道牆面上，之後出現各種印刷版本。班克西還曾為了替戰亂動盪的敘利亞發聲，在2014年以「氣球女孩」製作了一支動畫短片。

蘇富比現代藝術部主管布蘭奇克（Alex Branczik）表示，班克西在上次拍賣會「切碎藝術品，並沒有造成多大破壞，反而創造了新作品」。

布蘭奇克稱這是「班克西的極致藝術品，也是近代藝術史中真正的代表作」。（綜合報導）

班克西 拍賣 倫敦

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