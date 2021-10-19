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家中庭院石像 竟是埃及古文物 喊價19.5萬英鎊成交

綜合報導
英國一屋主將兩尊人面獅身石像拿出來拍賣，沒想到該石像竟是古埃及文物，價格相當不菲。（取材自曼德拍賣行官網）
英國一屋主將兩尊人面獅身石像拿出來拍賣，沒想到該石像竟是古埃及文物，價格相當不菲。（取材自曼德拍賣行官網）

庭院擺設竟是埃及古物？日前，英國一屋主因搬家需求，便將家外花園的兩尊人面獅身石像拿出來拍賣，沒想到拍賣行一查發現驚人事實，原來這石像是數千年前的古埃及文物，價格相當不菲，最終更以19.5萬英鎊（約26.6萬美元）的價格敲定買主。

根據CNN報導，住在英國東部薩福克郡薩德伯里的一戶人家日前決定搬家，並決定將放在戶外花園的兩尊人面獅身石像拿去拍賣。由於該石像長年被擺在戶外任由風吹雨打，表面受到嚴重風化，且其中一尊石像的頭部曾經斷裂，並交由建築工人以水泥重新固定過。

英國曼德拍賣行（Mander Auctioneers）請專家鑑定石像卻發現驚人秘密，原來這兩尊人面獅身石像是貨真價實的「埃及古文物」，價值相當高。拍賣行負責人曼德（James Mander）表示，目前尚無法確定該石像的確切年代，但18世紀時曾有許多英國人到歐洲「壯遊（Grand Tour）」，可能是在那期間被帶入英國的。

人面獅身石像的「真面目」被揭開後，價格也跟著水漲船高，在近日的拍賣會上，僅花上短短15分鐘的時間，便從成交價300至500英鎊（約410至684美元）喊價到19.5萬英鎊，最終確定由一家國際藝術畫廊標到商品。

驚奇的發展也讓賣家相當驚訝，他們表示，這兩尊人面獅身石像是15年前在一場拍賣會購入的，當時石像被認定為18世紀的複製品，所以價格相對低廉，僅用幾百英鎊的價格，便成功將其買回家。沒想到家中擺放的裝飾竟是埃及古物，且價值之高，令他們感到相當不可思議。

拍賣 英國

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