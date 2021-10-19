啤酒搭起司 奧地利礦工2700年前就懂得享受

科學家發現，2700年前的奧地利鹽礦工人喝酒時，一定要搭配起司大快朵頤。圖為示意圖。（Getty Images）

老饕都知道吃起司一定要搭配啤酒，近日公布的新研究發現，2700年前的奧地利鹽礦工人在喝啤酒時，就知道要搭配起司大快朵頤。

科學家分析在奧地利阿爾卑斯山哈爾施塔特（Hallstatt）鹽礦發現的人類排泄物樣本，得出上述結論，研究結果刊登於「當代生物學」（Current Biology）期刊。

領導研究的義大利 波爾察諾（Bolzano）「歐洲研究學院」（Eurac Research）微生物學家邁克斯納（Frank Maixner）表示，他很訝異地發現2700年前的鹽礦工人這麼先進，懂得「運用發酵技術」。

邁克斯納告訴法新社：「我認為這是非常先進的技術，是我原先不認為當時會有的東西。」

根據研究人員，這是歐洲起司發酵技術至今最早的證據。

雖然喝酒在更早的書寫與考古證據裡無疑有更多記載，但哈爾施塔特鹽礦工人的排泄物，卻包含歐洲當時攝取啤酒的第一個分子證據。

維也納自然史博物館 （Museum of Natural History Vienna）的科瓦里克（Kerstin Kowarik）表示：「現在漸漸為人所知的是，史前不只烹飪手法純熟，複雜的加工食品與發酵技術，也在早期食物歷史扮演重要角色。」

名列聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產（World Heritage Site）的哈爾施塔特鎮，3000多年來都在製造鹽，科瓦里克解釋說，這個社區是「非常特別的地方，座落在阿爾卑斯山人煙罕至之地，整個社區都靠這座礦山工作 和生活」。

礦工整天都待在礦區，在那裡工作、吃飯、上廁所。

拜礦山的鹽濃度高、溫度恆常保持在大約攝氏8度之賜，礦工排泄物保存特別完好。

研究人員分析4個樣本，一個可回溯到青銅時代（Bronze Age），兩個回溯到鐵器時代（Iron Age），一個來自18世紀。其中一個約2700年歷史的排泄物樣本內發現兩種真菌，一個是洛克菲特青黴菌（Penicillium roqueforti），另一個是釀酒酵母（Saccharomyces cerevisiae），兩者在現今都以食物製造用途廣為人知。

哈爾施塔特礦工，似乎有意識地以微生物應用在食物發酵技術，這是現今食品業都還在用的技術。