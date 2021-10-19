我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

輝瑞與莫德納疫苗 關鍵原料「假尿苷」 來自日老牌醬油

綜合報導
美國輝瑞與莫德納藥廠開發出的COVID-19 mRNA疫苗，關鍵原料來自日本近400年的山佐醬油。（取材自亞馬遜）
美國輝瑞與莫德納藥廠開發出的COVID-19 mRNA疫苗，關鍵原料來自日本近400年的山佐醬油。（取材自亞馬遜）

美國輝瑞與莫德納藥廠開發出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗，在防疫上發揮關鍵作用，特別的是，這兩支疫苗的關鍵原料，來自日本傳承近400年的老牌醬油廠山佐醬油。

日本讀賣新聞報導，總公司位於千葉縣銚子市的山佐（YAMASA）醬油創業於1645年，為輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）提供信使核糖核酸（mRNA）疫苗的關鍵成分「假尿苷」（pseudouridine）。

報導指出，mRNA疫苗在進入人體後，因免疫反應會引起發炎，導致難以應用；研究mRNA技術的匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯（Katalin Karikó），想到將構成mRNA的物質之一「尿核苷」（Uridine）替換為「假尿苷」，使人體的免疫系統不會將mRNA判定為異物，疫苗得以更容易在人體內發揮作用。

製作醬油將近400年的山佐醬油，為了研究與製造鮮味成分，1970年代起開始跨足醫藥品領域，從1980年代起向國外輸出假尿苷。過去因為假尿苷僅用於學術研究，輸出量很少，但疫情使得假尿苷需求量大增，輸出量爆增數10倍以上。

山佐醬油在2020年12月期的營業額為581億日圓（約5億900萬美元），其中醫藥品相關事業僅占營業額約一成，不過山佐醬油認為，未來醫藥品將會成為主力商品之一，希望能成長到與醬油並列為公司的主要收益來源。

另外，日本玻璃大廠艾杰旭（AGC）在德國的工廠，也為輝瑞疫苗生產其中的「質體DNA」（Plasmid DNA）成分，且因應需求增加，擬增設生產線。

疫苗 輝瑞 日本

上一則

日韓發布消息 北韓可能發射彈道飛彈

下一則

強風差點揹鍋？長賜輪卡運河內幕…語言不通釀禍

延伸閱讀

NBA／接受禁賽令 厄文：不會離開籃球

NBA／接受禁賽令 厄文：不會離開籃球
長者高危人群 建議打莫德納補強針…沒必要全民補強

長者高危人群 建議打莫德納補強針…沒必要全民補強
抗疫里程碑…600萬紐約客已打過疫苗

抗疫里程碑…600萬紐約客已打過疫苗
納蘇郡成人接種率94% 全州第1全美第2

納蘇郡成人接種率94% 全州第1全美第2

熱門新聞

阿爾巴尼亞以旅遊業聞名。(Pexels)

俄一家四口入住五星飯店一小時後全死 離奇死狀曝光

2021-10-17 16:44
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
英國女王伊麗莎白二世2015年在白金漢宮以國宴款待中國國家主席習近平，兩人舉杯互敬。美聯社

英國女王被要求戒酒 背後原因曝光

2021-10-15 07:18
北韓11日舉辦國防發展展覽會，照片中一名穿著亮藍色緊身衣的男子，吸引了大家的目光。（Getty Images）

金正恩旁的怪人是誰？緊身衣引注目 網笑「人間砲彈」

2021-10-13 19:08

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統