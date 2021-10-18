日本這碗咖哩飯 南韓網友痛批、北韓官媒也加入罵戰

日本島根縣一家餐廳推出這道海鮮咖哩，造型暗示位於日本海的爭議島嶼竹島（南北韓稱獨島）為日本所有，引發輿論。（取材自Instagram）

根據日本 「朝日新聞」報導，位於島根縣的餐廳推出一款海鮮咖哩，在咖哩「海」中露出做成類似爭議島嶼竹島（南韓 稱為獨島）的白飯，上面並插著日本國旗後，引發南韓網友痛批，近日甚至連北韓 官媒也加入罵戰，稱這是日本「島國根深柢固奪取領土和實行軍國主義野心下的產物」。

近日包括「朝日新聞」在內等日媒特別報導，「竹島」咖哩飯上，可以看到咖哩醬上「矗立」兩坨一大一小的白飯，就好像在東海上的竹島，上面還插著一面日本國旗。有日媒就不避諱直言，「竹島咖哩飯」的開發是要讓日本國民確切認識竹島為日本領土。因為該島目前由韓方控制，日本人無法直接登島。另方面，北韓則稱「獨島」是北韓領土。

消息一出，南韓「東亞日報」在以「插著日本國旗、代表獨島的一碗飯」為題發文中，引用南韓誠信女子大學教授教授徐靜德指出，日方妄想「提高大眾對獨島是日本領土的認識，這是一種典型的廉價伎倆。」

南韓網友則批評，「插個旗子就能說這是自己的領土嗎？那我們也可以把國旗插到日本的國土上，日本人的做法簡直就是幼稚」、「日本政府真是不死心，還在不停的挑起兩國之間的領土爭端，試圖搶奪南韓領土。」

蘋果新聞網報導，北韓祖國和平統一委員會官方網站「由我們民族自己」也發表評論，稱「人們對最近在日本推出的一種奇怪特產感到震驚」、「這個想法是把（獨島）變成米飯，一口氣吃掉。我們不禁對這個島國獨有的卑鄙行為感到震驚。」